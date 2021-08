Qué ver, leer y escuchar

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Sin remordimientos

Paramount +

Un comando SEAL de elite descubre una conspiración internacional mientras busca hacer justicia por el asesinato de su mujer.

El explosivo origen del héroe de acción John Clark, un personajes del universo Jack Ryan, de Tom Clnacy.

22 contra la Tierra

Disney +

La historia sigue un nuevo desafío de 22 a nuestro planeta. Reúne a cinco espíritus del Gran Antes, declara el Apocalipsis, causa varios desmadres y culmina con la impensada revelación del sentido de la vida.

La pirámide roja

Rick Riordan

“Desde que nuestro padre hizo explotar el Museo Británico con un extraño conjuro, todo ha cambiado. Fue entonces cuando mi hermana Sadie y yo descubrimos que, además de un reconocido arqueólogo, era una especie de mago del Antiguo Egipto”.

Tras la pista invisible

Paulette

Una maleta abandonada en medio del zócalo en Ciudad de México, tres hermanos que salieron a la playa y nunca volvieron, la muerte de una reconocida actriz o el fatídico desenlace de una secta religiosa son apenas una parte de lo que los Misters podrán encontrar en el libro.

Como siempre

Luciano Pereyra - Rosental

‘Como siempre’ es un adelanto del nuevo disco de Luciano que tiene la colaboración de la cantante chilena Denise Rosenthal. Una idea que nació cuando ambos artistas se presentaron como jurados en el festival de Viña del Mar.

Blowin’ in the Wind

Bob Dylan

Una canción del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en el álbum de estudio The Freewheelin’ Bob Dylan en 1963. Aunque ha sido descrita como una canción protesta, posee una serie de preguntas retóricas sobre temas como la paz, la guerra y la libertad.