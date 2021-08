Posible apertura de frontera: “Hay que tomar medidas para no entrar en situaciones que nos puedan comprometer"

miércoles 18 de agosto de 2021 | 10:58hs.

El Territorio dio a conocer en su edición de este 18 de agosto que el Gobierno de Misiones trabaja para resolver el protocolo a ser elevado a Nación para la apertura del puente Internacional Tancredo Neves , que une Iguazú con Foz de Iguazú, Brasil.

Se espera que una vez culminada esa tarea, se elevará en las próximas horas junto a la solicitud formal del pedido de apertura como prueba piloto.

Jorge Frowein, director de Zona Norte de Salud Pública, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que la apertura de frontera “es una posibilidad que obviamente no somos nosotros los que marcamos, la conducción política ha planteado esto y nosotros nos imaginamos cómo puede ser y cuáles son las fortalezas que tenemos como provincia para que ver en este escenario de apertura de frontera en qué hay que trabajar”.

“Sabemos que lo que hay que apuntalar es Puerto Iguazú, por ahí otros lugares y otras partes de la provincia tuvieron un movimiento económico aceptable pero la ciudad de las Cataratas depende ampliamente del turismo y me parece que es el lugar al que hay que asistir, si bien tenemos una situación epidemiológica mucho más cómoda hay que tomar medidas para no entrar en situaciones que nos puedan comprometer”, aclaró.

Además explicó que se analiza la apertura de frontera en Iguazú y no en Posadas porque, “el brasileño no es propenso a utilizar los servicios de salud de Argentina, no pondría en riesgo el sistema y no es un detalle menor. Además que tanto en Iguazú como en Foz de Iguazú se trabajó mucho en la vacunación y se acordó con el sector de comercio, turismo y afines la vacunación masiva entonces es alto el porcentaje que lo convierte en un destino seguro”

Frowein agregó que son desafíos que se presentan, “que para lo económico es muy bueno pero tenemos que cuidar a la población y yo creo que una de las cosas que me parece necesario solicitar es el pasaporte de salud con el carnet de vacunación, y la realización de una prueba como para descartar cualquier posible infección”.

Disminución en números de testeos

El director de Salud de zona Norte por otra parte refirió que ha bajado el porcentaje de práctica de testeos en varios puntos e la provincia, “en los momentos más álgidos de la pandemia en el Centro de Testeo de Eldorado que es a libre demanda se llegó a rozar los 700 testeos por día y eso ha disminuido a una quinta parte, incluso menos”.

“De esta manera podemos ver que es muy baja la demanda y los índices de positividad también ya que oscilan entre un 3 y un 6 por ciento”, concluyó.