Okulovich: “Estoy ansioso y sueño con hacer podio”

miércoles 18 de agosto de 2021 | 5:00hs.

El obereño Carlitos Okulovich (Torino) será el único representante misionero en la 10ª fecha del Turismo Carretera, que se disputará este fin de semana en el autódromo Rosamonte, de Posadas.

A tres días de una nueva cita, Oku ya palpita lo que será correr de local y con el plus de la vuelta del público a las tribunas.

“Estoy esperando ansioso, trabajando para no hacerme la cabeza y que me gane la ansiedad. Hace un rato hablé con el Gurí (Martínez), van a rolear el auto, mañana (por hoy) reciben el motor de carrera y esperemos que ande todo bien. Les pedí que hagan lo mismo que hicieron con la camioneta el fin de semana (el Gurí Omar Martínez ganó el fin de semana en las TC Pick up en La Plata)”, dijo entre risas.

“Si todo va bien no deberíamos andar mal en el circuito de Posadas, yo conozco el trazado, sabemos que la marca anda bien. Viene motivado el Gurí, así que creo que podemos andar bien”, agregó.

Cortar la mala racha

Okulovich no llega en su mejor momento a Posadas. Se ubica en la 39ª posición del campeonato con 72,5 puntos y su mejor resultado fue un 17° puesto. El misionero, entonces, apunta a cortar la mala racha que lo acompaña este año.

“En estos dos años que estoy con él, sólo en Paraná anduvimos bien... el auto respondió y clasificamos décimos; después por alguna que otra cosa no pudimos redondear, pero son rachas y esperemos que el finde se corte. Vamos a volver a ese auto de Paraná, porque las cosas que le pusimos después de las pruebas no funcionaron así que vamos a volver para atrás e ir a lo seguro y a lo que anda.

“Esperemos que en Posadas el auto se comporte. La categoría está muy competitiva y si no tenes todo diez puntos se hace difícil andar adelante”, agregó.

La motivación del público

En la fecha de Posadas se permitirá la asistencia de 2.000 personas que seguramente alentará al piloto de Torino.

“Me motiva correr con público porque es Posadas...habrá muchos conocidos, amigos, familiares. En San Juan ya tuvimos público, pero acá es diferente. Si bien los ves en la vuelta previa y en la final, ya es más lindo, hay ruido. En las otras carreras terminábamos y el silencio era muy raro. Parecía un día de prueba. Por suerte vamos volviendo a la normalidad”.

Sobre el autódromo, dijo: “Está muy lindo, se hizo mucho en muy poco tiempo, sobre todo en infraestructura para la gente que va a quedar ahí, toda la parte eléctrica, la iluminación, baños, duchas, la sala de prensa, un montón de cosas que van a poder apreciar el fin de semana”.

Las rutinas y el retiro

Cada TC en Posadas es especial para Okulovich, por lo que el obereño busca mantener sus rutinas para no perder el foco de la carrera.

“Tengo mi ocupación paralela que es la empresa familiar. Trabajo la parte física, hago simulador y remo para estar bien físicamente y estar enfocado en el fin de semana…trato de no dejarme llevar por el aliento de la gente, que a veces sin querer te pone presión y te hace sentir que corres de local”.

“Pero en general me enfoco el viernes y ya trato de ir al autódromo para estar con el equipo, manteniendo las rutinas de dormir en el autódromo para estar metido”.

Okulovich lleva 161 carreras en el TC, categoría en la que debutó el 21 de mayo de 2006. logrando dos podios y dos victorias en series.

“Voy a dejar el TC el día que tengamos otro misionero corriendo en la categoría. Todavía tengo ganas de seguir corriendo y tengo mucho para dar”, afirmó el misionero, despejando los rumores de que el fin de semana sería su último TC en Posadas.

Para finalizar dejó su deseo: “El sueño sería hacer podio en Posadas, pero como venimos en el año con estar entre los diez primeros sería muy bueno y una gran alegría para el equipo”.



Avanza la venta virtual de las entradas

Hasta anoche se había vendido el 90 por ciento de las 2.000 entradas para la 10ª fecha del TC que se disputará este fin de semana en el autódromo Rosamonte.

Desde el Automóvil Club Misiones (ACM) resaltaron que hubo compradores de toda la provincia, además de Chaco y Corrientes.

La expectativa fue enorme y en las primeras horas se agotó el 50 por ciento. Las entradas todavía disponibles se pueden adquirir a través del sitio automovilismomisionero.com.ar.

El contador Javier Esquivel, coordinador general del grupo de trabajo de la ACM, resaltó que “si bien al principio colapsó la web por la alta demanda, una vez que pasaron las primeras horas la gente fue conociendo el procedimiento y pudo comprar sus entradas sin problemas”.

Esquivel resaltó que para acceder a la compra de un boleto, el interesado/a deberá contar con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 (con 15 días de anticipación a la carrera) y que la entrada es personal e intransferible.