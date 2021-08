Transformar el paisaje céntrico

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Es un auto deportivo”. “Es un camión”. No, son Bumblebee y Optimus Prime, que llegaron a Misiones (digamos que porque en el planeta Cybertron no pueden tomar mate o el motivo que usted prefiera) para luchar no contra los Decepticons, sino con la decepción de los chicos al saber que el Mes de la Niñez ya superó la línea del ecuador y está más cerca del fin que del inicio. Antes de las funciones en Posadas, San Pedro y San Vicente, ayer los dos principales Autobots (los buenos de Transformers) anduvieron por la céntrica plaza San Martín (¿pagaron estacionamiento?) y despertaron el asombro y la nostalgia de gente de todas las edades.