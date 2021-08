Qué ver, leer y escuchar

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Cielo rojo sangre

Netflix

Luego de que un grupo de terroristas secuestra un vuelo transatlántico, una mujer enferma debe exponer un secreto monstruoso para proteger a su hijo. Una película de suspenso, que por momentos roza el terror y contagia drama.

Nube

Netflix, YouTube

A Virginie le resulta difícil conciliar su vida de agricultora con la de madre soltera. Para sacar a su familia adelante y evitar la quiebra de su granja, se entrega en cuerpo y alma a la cría de saltamontes. Pero se desata una plaga .

Opendoor

Iosi Havilio

Una apuesta fuerte por el sistema de puertas abiertas. Porque la vida enajena, parece decirnos esta novela, y para aprender a cruzar portales hay que saber leer algunas palabras claves, entregarse a las circunstancias y avisparse como lo hacen las pendejas.

Víspera negra

José Gabriel Ceballos

Una conmovedora epopeya de amor, lepra y muerte en los espacios cercanos pero contrapuestos del suelo correntino y la Isla del Cerrito, en el año 1939 de inauguración del leprosario, luego de veinte años de una tenaz resistencia para que no se abriera.

Un domingo difícil

Brian y Camilo

Brian y Camilo presentan su primer EP ‘Un domingo difícil’. El 2020 y el encierro propiciaron el encuentro musical ya que la pandemia los encontró conviviendo durante madrugadas en una habitación, sin horarios y con dos guitarras y un micrófono.

Shirley Manson

No Gods No Masters

“Es un disco que debía hacer”, dijo la líder de Garbage, Shirley Manson, en las horas previas a la salida de No Gods No Masters, el séptimo de estudio de la banda. “Sólo Dios sabe lo que pensarán los fans, pero para mí, es inmensamente satisfactorio”, agregó.