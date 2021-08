Naomi Osaka rompió en llanto en una conferencia de prensa

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:01hs.

La japonesa Naomi Osaka volvió a participar de una rueda de prensa durante un torneo del circuito WTA luego de haberlo evitado desde el último Abierto de Francia, según confesó, para preservar su salud mental. Sin embargo, volvió a pasarlo mal. No pudo evitar romper en llanto en plena conferencia previa a su debut en el certamen de Cincinnati, tras recibir una pregunta que la incomodó.

Osaka vivió un nuevo episodio tenso con los medios tras una pregunta que la hizo llorar y detener, por un tiempo, sus palabras. La pregunta del periodista Paul Daugherty apuntó a que, por un lado, a la número 2 del mundo no le agradan las conferencias de prensa, sin embargo -según entendió el periodista- “se aprovecha de su alto perfil mediático para otros temas”. “Cuando dices que no me gusta tratar con ustedes, ¿a qué te refieres? Desde que soy joven, he recibido mucho interés por parte de los medios, supongo que es por mi origen y mi juego. En primer lugar, soy jugadora de tenis, y por esa razón la gente tiene interés en mí. Así que en este sentido soy distinta a las demás, y no puedo evitar que cosas que digo o tuiteo generen artículos y contenido así”, replicó.

No obstante, mientras le hacían la siguiente pregunta, se bajó la visera y rompió a llorar. Tras una breve pausa, sí pudo completar su rueda de prensa. Asimismo, desde ayer, el periodista y su familia no dejaron de recibir insultos y amenazas a través de las redes sociales.