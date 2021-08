La causa por el crimen de Nico López, a un paso del juicio oral

miércoles 18 de agosto de 2021 | 0:30hs.

Ya eran más de las 3. Nicolás López (23) había decidido cerrar su comercio y su socio lo ayudaba a limpiar. Juntos habían decidido reinventarse con delivery para afrontar la etapa más dura de la pandemia, pero esa madrugada todo se vino abajo. Dos clientes llegaron pidiendo alcohol y se fueron manchados de sangre.

El hecho ocurrió el 9 de agosto del año pasado en Puerto Libertad y el expediente judicial iniciado por el crimen está a punto de llegar a instancia de debate oral.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Horacio Paniagua, recientemente presentó el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el homicidio de López y el ataque que también padeció su socio Miguel Ángel M. (35) en el mismo suceso.

La presentación fue realizada ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú y, en caso de coincidir con los planteos del fiscal, se dictaminará formalmente la elevación de la causa a instancia de debate oral, proceso que deberá llevarse adelante en el Tribunal Penal Uno de Eldorado.

Según añadieron las mismas fuentes, en el requerimiento presentado se solicitó que Claudio David G. (29) responda como imputado por el homicidio simple, delito contemplado en el artículo 79 del Código Penal argentino y que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Sin embargo, quizás lo más relevante de la presentación es que en su planteo la fiscalía solicitó que Maximiliano S. (30) sea juzgado por el mismo hecho, pero bajo la imputación de encubrimiento agravado, acusación ante la cual es pasible de recibir entre 1 y 6 años de cárcel.

El pedido es toda una novedad, teniendo en cuenta que a mediados de septiembre de 2020, cuando el Juzgado de Instrucción Tres le dictó la prisión preventiva al principal acusado, había resuelto también la falta de mérito para el segundo implicado.

De esa manera, Claudio David G. terminó siendo alojado en una celda del Complejo Penitenciario III de Eldorado, mientras que su consorte de causa fue excarcelado y en esa condición continúa, aunque ahora se encuentra a la espera de lo que se resuelva con el reciente pedido de la fiscalía. De todas maneras, llegaría al juicio en libertad y recién allí se decidiría tanto su responsabilidad en el hecho, como así también su futuro.



El caso

Como se mencionó, el crimen de López se registró el 9 de agosto del año pasado en el bar-pool de avenida Juan Domingo Perón, donde la víctima y su socio además prestaban servicios de delivery de comidas.

Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando los acusados -que eran empleados municipales- llegaron al lugar en una motocicleta y pidieron comprar bebidas alcohólicas, aunque la respuesta fue negativa.

En esa instancia, el primero en ser herido fue el socio de López, quien recibió un cabezazo y un corte en el pecho que afortunadamente no le significó lesiones de gravedad.

Pero López, al observar esa escena, intentó intervenir y allí también fue atacado con un puntazo que le afectó la aorta abdominal, lo que le provocó un shock hipovolémico que acabó con su vida en minutos.

“Dos chicos se acercaron hasta el lugar. Ellos ya habían cerrado el local y estas personas querían que se les venda bebidas alcohólicas. Entonces les dicen que no podían porque ya habían cerrado y ahí fue que uno de ellos le pegó un cabezazo en el pecho al amigo de mi sobrino. Y después le tira un puntazo. Ahí va mi sobrino a separar porque era un conocido el que le hincó al otro chico y recibe un puntazo debajo del abdomen, del lado izquierdo, de parte del otro chico y que le perforó el vaso sanguíneo”, relató en aquel entonces un tío de la víctima.

Luego del ataque, ambos sospechosos huyeron de la escena, pero horas después fueron detenidos mediante allanamientos realizados en el barrio San Jorge por parte de efectivos de la comisaría local. En la casa del principal acusado incautaron un cuchillo que se trataría del arma homicida.

“El que le hincó a mi sobrino era mi amigo, hasta ayer -por ese 9 de agosto- lo era, porque todos los días tomábamos tereré, hablábamos, pero la verdad es que no sé qué pensar. Incluso eran amigos del Facebook de mi sobrino, porque acá nos conocemos entre todos y eso es lo que más sorprendió. Que un amigo haga eso no tiene palabras”, añadió el mismo entrevistado en esa ocasión.

Ahora, los dos implicados quedaron a un paso de responder por sus actos en el banquillo de acusados de un tribunal.