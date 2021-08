De ‘Casi Ángeles’ a Hollywood: la nueva vida de Dakyta

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Daniela Aita tenía 21 años cuando quedó seleccionada para la segunda temporada de Casi Ángeles, la novela que todas las tardes miraba en su casa. En aquel entonces estaba por recibirse de locutora, pero las jornadas de grabación demoraron un poco la llegada del título y la matrícula. En diálogo con TN Show, recordó aquellos momentos de furor por formar parte de la producción de Cris Morena y habló de su presente en el exterior.

Hace tres años decidió dejar de postergar el sueño de instalarse en Los Ángeles: sacó al pasaje, se despidió de su familia y lo que vino después fue una aventura increíble.

“Faltaban días para cumplir 29 y me agarró la crisis de los 30. Toda la vida quise hacer esto. En la Argentina había hecho mucho y estaba viviendo el futuro que me había imaginado desde chica. Quería ir por más. Necesitaba hacer crecer mi carrera profesional y dejé todo para estar allá. Le dije al universo que me diera señales de dónde tenía que ir y fueron muy claras”, reconoció a este medio.

Aunque al principio pasó varias semanas con amigas, luego se encontró con la soledad absoluta. Tuvo que empezar de cero, crear vínculos e interiorizarse con las nuevas modalidades de trabajo. “El nivel de actuación y proyectos allá son muy altos y además se encuentra la gente más talentosa del mundo. No podés ir de improvisada, tenés que estar a la altura y perfeccionarte constantemente”, sostuvo sobre el escenario artístico de esa ciudad.

Dakyta, como la conocen popularmente, fue dispuesta a absorber toda la información que fuera necesaria para avanzar. Ya van tres años desde que se mudó y no paró ni un minuto. Continúa tomando clases de actuación, acento, escritura de comedia y de todas las herramientas que considere fundamentales para triunfar.

“Cuando llegué hacía trabajos de actuación, pero para vivir tenía que trabajar de ‘audiencia’. Iba a los programas de TV más grosos y sólo tenía que estar sentada aplaudiendo y reaccionando. Fue alucinante”, rememoró.

¿Cómo es un día suyo en Los Ángeles? La joven tiene la suerte de tener una casa con patio y la aprovecha al máximo. Hace yoga, toma sol, disfruta del aire libre y además audiciona desde la casa, ya que ahora todo es virtual. Tampoco se olvida de la locución, por lo que continúa grabando comerciales.

Al volver al set de grabación en medio de la pandemia, tuvo que adaptarse a los nuevos protocolos: “Te tenés que testear dos días antes de ir a grabar, pero te lo pagan. También hay un espacio especial donde una persona se encarga de que se cumpla el distanciamiento social, de lo contrario te pega el grito. También te toma la temperatura y te dan una máscara”.

Los recuerdos en Casi Ángeles

Sobre su paso por Casi Ángeles, recuerda con mucho amor su personaje de La Paisa.

“Hice el taller y cuando me llamaron para decirme que había quedado me informaron que en dos horas me tenía que presentar en los estudios, porque nos iban a presentar con el resto del elenco. Yo había ido en tren desde Morón a Palermo para buscar la nota de un examen y me había puesto un jogging, por lo que tuve que salir a recorrer locales rápido para comprarme un jean”, reveló sobre el día en que se enteró que ya era parte del ciclo.

En ese sentido, aclaró que tiene muy buena onda con los fans de la tira: “Me gusta cuando la gente se acerca con respeto y me menciona lo de Casi Ángeles”.