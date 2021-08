El gobierno de Castillo tuvo su primera baja en el gabinete

miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El gobierno de Perú tuvo ayer su primera baja con la renuncia del canciller Héctor Béjar, a horas de haber abierto una áspera polémica por unas declaraciones de febrero en las que atribuyó a la Marina de Guerra el inicio del “terrorismo” en el país, lo que multiplicó los cuestionamientos de la oposición, que de por sí ya lo criticaba por su pasado guerrillero.

La salida de Béjar se produjo un día después de su reunión con el presidente Pedro Castillo y apenas horas más tarde de que el jefe de Gabinete, Guido Bellido, publicara un mensaje que adelantaba que el gobierno tendría “los cambios para la marcha del país” y que el titular de Interior, Juan Carrasco Millones, expresara su apoyo a las fuerzas de seguridad y su rechazo al terrorismo.

Los sitios de los diarios La República y El Comercio reseñaron que el fin de semana una cadena de televisión sacó a la luz unas declaraciones de Béjar de febrero.

“El terrorismo en Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente. Estoy convencido, aunque no puedo demostrarlo, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte, producto de los servicios de la CIA y la Inteligencia norteamericana. No puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso”, señaló el ahora ex canciller.