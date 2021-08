Boca presentó a Sebastián Battaglia como nuevo DT y pidió que la gente vuelva a las canchas

martes 17 de agosto de 2021 | 18:43hs.

Boca presentó a Sebastián Battaglia luego de que el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme decidiera que Miguel Russo no siga en el cargo. Antes de escuchar las palabras del actual entrenador, el presidente Jorge Amor Ameal se inclinó por contar sobre un pedido que realizó.

El Xeneize está inmerso en una nube de críticas por las malas versiones mostradas en cancha desde hace rato. Ya son diez los encuentros que lleva sin ganar y únicamente triunfó en uno de los últimos dieciséis. Si bien no sería la causa principal, Ameal cree que es fundamental que algo suceda para intentar revertir eso.

“Pedimos a las autoridades que tengamos público. Necesitamos que el público vuelva a nuestra casa. No solo a la nuestra, sino a la de todos” remarcó la cabeza del club para explicar algo de una reunión realizada este martes con miembros de la Liga Profesional, en la que se habló de un 30% del aforo en las canchas.

De esta manera, si la petición pasa a ser un hecho, La Bombonera -que tiene una capacidad habitual de 54000 personas- podrá ingresar a 16200 hinchas. De a poco, los dirigentes del Xeneize quieren empezar a copar el estadio con varias camisetas azul y oro en las tribunas, algo que seguramente consideran fundamental ante la mala actualidad.

"No hay información sobre el retorno de la gente. Pero cada vez que tuve el micrófono reclamé por el mismo. La Bombonera sin gente no es La Bombonera" declaró en diálogo con TyC Sports. Además, cree que la vuelta del público es posible antes de fin de año. "Si no es con el aforo total, al menos con una parte" sentenció.

Presentación oficial

Sebastián Battaglia está ante su gran chance. El ídolo de Boca salta desde la Reserva para asumir como entrenador de la Primera, en reemplazo de Miguel Ángel Russo, quien dejó su cargo luego de un pésimo arranque de semestre. "Las sensaciones son encontradas. Estábamos cumpliendo un rol. Esperamos siempre el mejor debut, más allá de que hemos estado con Banfield y San Lorenzo, en otras circunstancias. Esperamos tener la idea que queremos, que puedan agarrarla rápido", dijo en su presentación oficial.

Por otra parte, se refirió a la identidad que busca para el Xeneize. "Mi idea es tener un equipo protagonista. Es lo que merece este club, lo que pensamos. Trabajamos sobre eso", dijo el exmediocampista.

A su vez, Battaglia agradeció la confianza de la dirigencia y el Consejo de Fútbol y dejó en claro que está "en un lugar de privilegio" ahora. En principio, el técnico estará en el cargo hasta diciembre. "Es el club más importante de la Argentina. Hemos representado a Boca en todos lados. Sabemos lo que significa la gloria en este club. Hay que buscar cosas importantes y trabajar para lograrlo. Hacernos fuertes y superar al rival que tengas enfrente", afirmó.

Battaglia ya dirigió dos partidos en la actual Liga Profesional, en la segunda y tercera fecha: empate sin goles ante Banfield y una derrota frente a San Lorenzo en la Bombonera.

En aquellas oportunidades, el Xeneize se vio obligado a presentar una formación de juveniles porque el plantel de Primera tuvo que cumplir el aislamiento en su regreso de Brasil, luego de protagonizar incidentes en el estadio Mineirão (rompiendo la burbuja sanitaria) tras quedar eliminado frente a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.