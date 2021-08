El fuerte descargo de Gianinna Maradona

martes 17 de agosto de 2021 | 6:01hs.

La Justicia rechazó la denuncia que Gianinna y Dalma Maradona le iniciaron a Matías Morla por la explotación de las marcas de Diego y Gianinna se descargó en redes.

“Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa. Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar.Mi amor está intacto, aunque lo hayan querido ensuciar. El amor verdadero no se mancha. Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro”, sentenció.