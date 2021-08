San Roque: el amigo de las mascotas que aboga en tiempos difíciles

martes 17 de agosto de 2021 | 2:00hs.

Ayer, la devoción por San Roque unió a los posadeños en el barrio de Villa Sarita. Allí, como todos los años, en la iglesia que lleva el mismo nombre del Santo protector ante la peste, toda clase de epidemias, las mascotas y los peregrinos, se congregaron cientos de personas a celebrar y rendirle honor.

En su día, hubo misas durante todo la jornada, en diferentes horarios para evitar la conglomeración de feligreses.

Las actividades de este año se enmarcaron bajo el lema ‘San Roque intercede por esta pandemia para ser misioneros en salida al ejemplo de Carlo Acutis’, ya que además de conmemorar la fecha patronal, la iglesia también recibió en estos días la visita de una reliquia del recién beatificado por la iglesia; el joven italiano conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia.

La jornada inició a las 8, con una bendición de pancitos –su historia cuenta que mientras estuvo muy enfermo un perro le llevaba un pan todos los días, para que Roque no pasara hambre mientras estuvo solo-. La celebración fue presidida por el sacerdote Francisco Salazar.

A las 10 se llevó a cabo una misa por los enfermos “que contó con gran concurrencia, ya que la devoción por San Roque ha ido en aumento, sobre todo en estos últimos tiempos, en los que la gente pide por el fin de la pandemia y por la salud de todos”, destacó Salazar en diálogo con El Territorio, haciendo referencia a que el santo franciscano también es conocido como patrono ante las enfermedades, ya que dedicó gran parte de su vida a curar y sanar enfermos de la peste negra, en Roma.

Más tarde, al mediodía, se llevó a cabo la bendición de las mascotas; en una convocante reunión que se llevó al aire libre (para respetar y cuidar la salud de todos). Allí, niños, adultos, ancianos y familias enteras se congregaron junto a sus animales para conseguir la bendición de San Roque, conocido popularmente por todo como el santo de las mascotas.

También, la comisión de la iglesia realizó venta de pancitos, platos dulces y arroz a la valenciana.

Caravana popular

A las 16 se realizó una caravana de autos, a modo de procesión, por las calles del barrio.

En motocicletas y automóviles, los fieles acompañaron con cantos y alabanzas el recorrido del Santo por las calles de la zona en una peregrinación que duró media hora.

Al grito de ¡Viva San Roque!, los fieles se sumaron a la fila de vehículos y peregrinaron junto a la imagen del santo. Mientras, en el patio del Instituto José Manuel Estrada ultimaban los preparativos para la celebración de otra Santa misa. La caravana retornó junto a la imagen del santo a las 16.30, dando inicio a la ceremonia central.

Fue recibida con mucha emoción por los fieles participantes. Con aplausos, risas, lágrimas, tambores y cantos el santo fue puesto a un costado del altar.

“Hoy, nos reunimos para celebrar este gran misterio que hizo el Señor en la vida de San Roque. Venimos a pedir por nosotros, por nuestra salud, la de nuestra familia, la de todos, por nuestras mascotas; para que San Roque interceda por nosotros”, señaló Salazar antes del inicio de la celebración.

Testimonios de fe

De la jornada no sólo participaron los fieles de San Roque sino también muchas mascotas quienes bajo el cuidado de sus familias, pudieron recibir la bendición del santo patrono.

Como el caso de Ricardo, Florencia, Laura y Liliana quienes llevaron a Mía, una caniche por quien conservan una promesa desde hace unos años, y Firulai, la otra mascota con la que en cada fiesta patronal se acercan a la iglesia.

Por su parte, Osito, llegó junto a sus dueñas vestido con un manto marrón, una capa similar a la que usaba Roque, en honor a él.

“Venimos a bendecirlo, Osito ya tiene 4 años y venimos siempre para que San Roque le brinde salud y protección”, destacó una de sus dueñas.

Al igual que ellos, varias familias se acercaron a participar de las bendiciones y la misa junto a sus mascotas, quienes también presenciaron la ceremonia.

“Yo vengo desde pequeña, nací y me crié en este barrio así que soy devota de San Roque desde que tengo memoria”, señaló a este medio Rosalina, al tiempo que contó que sus hijos tomaron la comunión en la iglesia y también son devotos del Santo.

“Vengo a pedirle por que se termine esta pandemia, para que nos siga cuidando y protegiendo. Ya tengo puestas las dos vacunas y no me he enfermado y sé que es porque San Roque me cuida. Le pido que nos proteja a todos, que esto termine pronto y que podamos volver a abrazarnos sin miedo, a celebrar en familia y a seguir adelante con nuestras vidas y con mucha salud”, agregó la mujer que también llevó entre sus oraciones el pedido espacial de que San Roque proteja a Toti, un perrito que le regaló su nieta hace algunos meses y con quien Rosalinda comparte sus días.

Así, tras un aconcurrida jornada de fieles y devotos que pasaron por la iglesia a dejar sus pedidos y agradecer lo recibido, el Día de San Roque culminó con una última misa celebrada a las 19, en honor al patrono de las mascotas, un santo que intercede sobre todo en los tiempos más difíciles. z