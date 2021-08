Choque frontal sobre la ruta 14 dejó dos muertos y heridos de gravedad

lunes 16 de agosto de 2021 | 6:07hs.

La tranquilidad del soleado domingo se vio de repente interrumpida por el estruendo de un choque frontal y sus luctuosas consecuencias. Ayer, sobre la ruta nacional 14, dos jóvenes fallecieron y otras cuatro personas -dos niños- resultaron gravemente heridas tras un siniestro a la altura de la localidad de Leandro N. Alem, en el kilómetro 843.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gisela Belén Maidana (26) y Manuel Omar Sosa (27), quienes viajaban en un Renault Megane conducido por Darío Marcos Sosa (29) junto a Marcos Gael (7) y Olga Isabel (8).

El otro vehículo, un Hyundai Génesis, era manejado por el director del hospital de Apóstoles, Orlando Darío Montero (48).

Según pudo reconstruir El Territorio mediante fuentes policiales y testigos intervinientes, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana, a un par de kilómetros del puesto de control de pesos y dimensiones que se encuentra sobre la calzada nacional, y a cinco del ingreso de la ciudad.

Por causas que son materia de análisis, los vehículos chocaron de frente. Maidana y Sosa fallecieron en el acto y el vehículo en el que viajaban quedó totalmente destruido sobre la calzada.

El coche del profesional de la salud, en tanto, terminó contra el guardarrail.

La escena es una curva en pendiente, donde el asfalto está dividido por una doble línea amarilla que imposibilita el traspaso. Ambulancias, bomberos y los efectivos de la Comisaría Segunda de Alem fueron los primeros en asistir tras el llamado de testigos ocasionales. Los conductores habían quedado atrapados en su butacas y hierros retorcidos y tuvieron que ser asistidos para salir.

Todos los sobrevivientes fueron trasladados en primera instancia al hospital de esa localidad, aunque luego se dispuso el traslado del médico Montero y los menores a Posadas.

El galeno, con diversos traumatismos, y la niña, con fracturas en el hombro y fémur, además de un traumatismo de cráneo, presentaban riesgo de muerte, según el primer diagnóstico presentado por el médico policial.

Sosa “tiene lesiones pero está bien”, se dijo en la víspera.

El tránsito estuvo interrumpido en su totalidad por varias horas mientras que se hacían las tareas de rigor, como la liberación y asistencia de los sobrevivientes primero y las pericias accidentológicas después. Por esta razón se habilitó un desvío por la entrada a Colonia Oasis para quienes se dirigían con dirección a Alem.

El hecho fue caratulado en primera instancia como homicidio múltiple y lesiones gravísimas por las autoridades del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem. La jueza Raquel Zuetta ordenó que los cuerpos de los fallecidos sean entregados a sus familiares para su inhumación.

Lo que se presume hasta el momento es que el médico Montero se dirigía desde su casa, en Alem, hacia su trabajo en Apóstoles, dado que estaba solo. La familia es justamente de esa localidad yerbatera y al parecer viajaba en dirección contraria con destino a Bonpland, donde reside la niña.

Asistencia y contención al niño

Norma, una mujer también oriunda de Apóstoles y que ocasionalmente transitaba por la ruta nacional 14 en dirección a Oberá al momento del accidente, fue una de las primeras en asistir a los heridos. Ella fue refugio particularmente del pequeño, quien se quedó sin madre y tío y anoche luchaba por su vida al igual que su papá.

En diálogo con El Territorio, la mujer detalló lo sucedido momentos después del espectacular impacto: “Asistí a uno de los chicos, le ayudé a salir del auto porque él estaba solo, lastimado por los golpes por lo que se veía. Lo sacamos con otro señor y el chico no se separó en ningún momento de mis brazos”.

Tal fue el apego que cuando llegó la ambulancia el menor pidió que Norma lo acompañe, por lo que se dirigió hasta el hospital de Alem con él, donde lo acompañó durante una hora. La testigo agregó que desde que abrazó al chico este no se le despegó un instante de ella y tampoco quería que nadie se le acercara.

Después se dispuso su traslado a la capital provincial. Marcos Gael, según el médico policial que lo revisó, presentaba un traumatismo de cráneo.

“Ellos (por los ocupantes del Megane) son gente oriunda de Apóstoles, al igual que yo, eso me enteré después. Yo fui directo a buscar al niño que lloraba y no vi al doctor Montero, no sabía que era él. Me preocupé como madre de la criatura, de que no viera lo que pasó con su familia. Lo atendí y consolé, lo tranquilice hasta que estuvo un poco más tranquilo”, finalizó.