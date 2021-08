Hechos similares y recientes, entre ellos una agresión filmada

lunes 16 de agosto de 2021 | 6:03hs.

En los últimos meses se registraron varias denuncias por presuntas torturas en perjuicio de personas detenidas en el Comando Radioeléctrico Centro de la UR II de Oberá. Incluso, a mediados de abril trascendió una prueba contundente como estremecedora.

Se trata de un video donde se observa a por los menos dos uniformados que golpean a una persona, presumiblemente un hombre, según la descripción de la mujer que grabó la secuencia.

“Mirá cómo le patean”, dice la joven, tras lo cual grita pidiendo que cesen con la agresión, mientras de fondo se oyen gritos de auxilio del damnificado.

El video dura 29 segundos y se observa la parte posterior del edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado e la intersección de las calles Gunther y Marambio, justo frente al barrio Yerbal Viejo de Oberá.

Se trata de la misma dependencia identificada por otras víctimas como un centro de torturas de la Policía donde persistirían prácticas aberrantes.

Casi en paralelo, dos hermanas denunciaron que fueron agredidas por uniformados del mismo Comando por el solo hecho de filmar un procedimiento en la vía pública.

“A mis hijas ya les hicieron daño. Las golpearon, esposaron, les robaron los teléfonos y hasta el DNI de la menor, costa que todavía no recuperamos, sólo por filmar en la vereda. La Policía ya lastimó a mi familia y de eso no hay retorno. Pero no quiero que vuelvan a lastimar a otra gente porque es horrible lo que nos hicieron”, reflexionó Patricia Armoa, madre de las jovenes.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Instrucción Dos y también intervino la CPPT.

