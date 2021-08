Federer tiene que volver a operarse y su futuro es pura incertidumbre

lunes 16 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Habla con serenidad y confiado Roger Federer. Dice que quiere volver. Pero la información que ofrece en su cuenta de Instagram es demasiado dura para una persona de 40 años y abre una enorme incertidumbre respecto de su futuro. El formidable jugador suizo informó que necesitará una nueva cirugía de rodilla y el futuro de su carrera es pura incertidumbre.

Con una sonrisa, Federer transmitió en sus redes sociales un video en el que dijo: “Quiero dejarles una pequeña actualización después de lo que pasó en Wimbledon. Es algo simple, me revisaron los doctores. Sé que me quieren ver jugar, pero lamentablemente los médicos me dijeron que mi rodilla necesitará otra cirugía. Durante un período de tiempo largo estaré en muletas y voy a atender esta situación de mi rodilla. Es difícil… quiero jugar, pero soy realista y quiero estar saludable. Es difícil jugar a esta edad y necesito estar en forma para volver”