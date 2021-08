Reparar focos, nuevo aprendizaje que ayuda al medioambiente

lunes 16 de agosto de 2021 | 0:00hs.

Una lámpara LED es una fuente de luz moderna y muy práctica. Las lámparas LED son seguras, no contienen mercurio y otros componentes tóxicos, prácticamente no se rompen y no presentan riesgos en el caso de daño. Pero su ventaja principal, por supuesto, es la posibilidad de ahorrar dinero gracias a su bajo consumo de energía. Las fuentes de luz LED son muy fiables y por lo general cumplen todo el plazo de servicio asignado. Ventajas de este tipo de iluminación son obvias: es barata, potente y funciona durante mucho tiempo.

Además, a diferencia de los focos incandescentes que no se reparan, prácticamente todos los componentes de focos LED son reparables o reemplazables. En el caso de algún daño queda solamente encontrarlo, realizar una pequeña reparación y así prolongar la vida útil de la lámpara. Cualquier técnico aficionado tiene en su arsenal las pocas herramientas que se requieren para la reparación, así el único problema es encontrar el tiempo libre.

Para encontrar una solución a lo que aparenta no servir más están los Vecinos sustentables y, esta vez, los focos leds son los que fueron recuperados. Antonio Gomez es técnico electromecánico y voluntario de la fundación y, a través de una pasantía, los estudiantes del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) Nº 1 aprendieron a reparar focos para hacerlos funcionar de nuevo.

La ONG completó el primer cuatrimestre de su primera experiencia de pasantías y llevaron adelante diversas actividades aplicadas de cuidado del ambiente como gestión de ecopuntos y logística de residuos, reparación de aparatos electrónicos en desuso y Taller de Reciclado de Plásticos.

Dar una nueva vida

En diálogo con Radioactiva 100.7, Antonio Gómez explicó que no todas las lámparas se recuperan de la misma manera.

“No todas las lámparas son iguales, no son del mismo fabricante, son distintos componentes electrónicos que tienen y que muchas veces si se quema un led se puede pegar con un poco de soldadura, pero en otros casos no porque se queman la parte electrónica. El problema que tienen las lámparas es que acá en Posadas hay una tensión muy variable y es lo que hace que los componentes electrónicos se dañen, entonces no todas las lámparas son recuperables”, dijo el técnico.

Diodos pueden quemarse por varias razones. Puede ser que calidad de componentes utilizados es baja, no hay estabilización de voltaje, recalentamiento de diodos, saltos de tensión en la red. Después de haber encontrado el componente quemado será necesario reemplazarlo. El diodo está soldado a la placa y hay que desoldarlo y reemplazar por uno nuevo. Se debe tener en cuenta que recalentamiento puede dañar los diodos. En las fichas técnicas de diodos normalmente hay recomendaciones para soldadura. Si la construcción de la lámpara lo permite, es preferible retirar la placa del radiador, desoldar los contactos de driver y solamente después de esto proceder a reemplazar el diodo. Para retirar el diodo quemado de la placa es preferible usar una pinza térmica, que permite calentar ambos contactos a la vez.

Después de haber desmontado el diodo hay que reemplazarlo por uno similar. Tipo de diodos utilizados por lo general se indica en la placa. Al instalar el diodo nuevo siempre se debe observar la polaridad. También existe una forma aparentemente más sencilla de realizar la reparación – en lugar de diodo quemado instalar un puente. Si en la placa hay muchos diodos LED conectados en serie, ausencia de uno de ellos no influirá sustancialmente en funcionamiento de otros.

Para Gómez es importante que los jóvenes aprendan a realizar este tipo de trabajos, ya que además de ayudar al medioambiente es útil para el futuro.

“Es muy importante la capacitacion que tienen los chicos para poder defenderse cuando salgan de la escuela.

Algunos estudiarán una carrera en la universidad y otros harán trabajos particulares, pero les sirve cualquier conocimiento que adquieran”, expresó el voluntario.