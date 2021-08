Empezó un emprendimiento que ayuda a su futuro

domingo 15 de agosto de 2021 | 13:44hs.

Los jóvenes tienen grandes sueños, con proyectos propios e iniciativas que surgen para cumplir objetivos, o bien para desarrollar una actividad que les gusta. Esto sucede en Capioví, donde Rocío Mallorquín (19) inició su emprendimiento El Jardín de las Espinas. En su vivienda vende cactus, suculentas y otras plantas. La chica aspira a crecer más en su emprendimiento y contagia a los demás el amor y pasión por la naturaleza.

Rocío reúne en su casa varias especies de plantas, siempre atenta a cuidarlas y las vende a los vecinos de su comunidad. La joven estudia la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial en el Isak de Puerto Rico, por lo que divide su tiempo a su emprendimiento y a la facultad.

“La mitad de las cuotas mensuales las pago con lo que me dejan de ganancia mis ventas”, precisó.

“Tuve esta iniciativa porque mi familia estaba muy justa de dinero y tenía que juntar plata para mi recepción, por lo que comencé a vender las plantas yo sola”, comentó Mallorquín.

La chica agregó que al poco tiempo se sumaron su mamá Adriana, su hermana Oriana y el novio de Rocío, Alexander. Y si bien no tuvo fiesta de recepción por la pandemia, entusiasta continuó porque crecían las ventas y le sirvieron para pagar gastos personales y ayudar con la compra de alimentos para la casa.

Como Rocío tenía cada vez más consultas y clientes, su papá Carlos la ayudó con los estantes. “Fue él quien los hizo y ubicó en una pared al costado de mi casa para que yo pueda colocar lo que ofrezco”.

Es así que Rocío tiene bien ordenadas sus plantas y trabaja siempre en compañía de su familia.

Si bien los inicios no fueron como ella imaginaba, siempre pensó en positivo y en la actualidad la joven se propone a seguir.

“El entrar en este rubro costó, pero con el paso del tiempo le fui agarrando más la mano, además me ayudó que la gente me recomendaba y así comenzaban a preguntar por mí y empecé a reconocerme por lo que vendo”.

La muchacha ofrece sus productos vía WhatsApp y redes sociales, incluso algunos turistas llegan para preguntar y comprar. Ella también asiste a exposiciones para vender más.

“Con esta actividad hay días buenos y días malos, pero siempre algo compran, hoy puedo decir que algo de ganancia hay y más aún si se cuenta con propias plantas y no se revende”, comentó.

El proyecto que ella empezó va en alza, siendo joven ya piensa a futuro.

“Si bien esto surgió porque quería reunir fondos y no se dio mi recepción, incluso hoy cuesta ingresar al mundo laboral, siendo joven no te tienen mucho en cuenta, pero de todos modos siempre me consideré una persona de mente positiva y por ello continúo con lo que me propuse en un principio”.

Actualmente Rocío está estudiando el primer año de su carrera y entre sus estudios y los más de 200 ejemplares de plantas que ofrece proyecta su futuro, una de las metas es abrir su propio local comercial, vender más y recibirse como profesional.