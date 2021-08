La odisea de llegar: pioneros que eligieron Wanda como destino

domingo 15 de agosto de 2021 | 10:18hs.

La familia vino de Polonia, de la región de Kielce, y estaba conformada por Wenceslao Pastuszak y su esposa Mariana Pawusiak junto a sus hijos Tadeo, Julia, Estanislawa, Genoveva y José. Llegaron a Colonia Lanusse en 1938 y fueron agricultores, como todos. Genoveva, una de las niñas, hoy tiene 91 años y es viuda de Antonio Kisiel, polaco nativo como ella que falleciera meses atrás.

“Tenía 8 años, era la más chica, cuando salimos con mis padres y hermanos (dos quedaron allá) de Polonia, huyendo de la guerra que era inminente. Hicimos el largo trayecto en barco hasta el puerto de Buenos Aires, donde nos alojamos como todos, unos días en el Hotel de los Inmigrantes. De allí en tren hasta Posadas, luego en el Guayrá hasta Wanda y por último en un camión por la picada hasta Colonia Lanusse, treinta y pico de kilómetros por el monte”, contó lo pionera.

Como anécdota mencionó: “Xuando veníamos en el tren por Entre Ríos y yo en el regazo de mi papá, veo que mi papá estaba llorando. Le pregunté por qué y me dijo que estaba arrepentido de traernos a la Argentina, al ver al costado de las vías gran cantidad de vacas muertas por la sequía de ese momento. Otra sorpresa para nosotros fue que al ingresar a Misiones y subirnos al Guayrá el paisaje cambió totalmente, muy diferente a nuestro país, con una selva que no conocíamos. Pero pronto superamos esa situación”, agregó.

“No había tiempo para nostalgias y nos pusimos a derribar el monte y a construir precarias viviendas. Si bien todas las familias eran de distintos lugares de Polonia y no nos conocíamos, al poco tiempo éramos como si lo fuéramos de siempre. Nos ayudábamos entre todos y salimos adelante con mucho trabajo y sacrificio. Con el tiempo casi todos los colonos se hicieron sus casas en Colonia Wanda, quedando prácticamente despoblada Lanusse”, concluyó Genoveva y dijo con orgullo que tuvieron tres hijos: Carlos, Ricardo y Alberto, que les dieron 12 nietos y 11 bisnietos.

Vecinos en la colonia

Los padres de Teodosia Krzynówek, Francisco Krzynówek y Maria Cudnik, vinieron de Polonia ingresando por Brasil y llegaron a Colonia Lanusse en 1939, por la picada que venía de San Antonio, con sus hijos Tadeo, Teresa, Teodosia y Juan. Aquí tuvieron seis hijos más y se dedicaron a la agricultura.

Por otro lado, la familia Firka vino de Polonia en 1937 y estaba conformada por Francisco Firka y y su esposa Bárbara Konkiewicz. Sus hijos fueron María, Miguel, Bruno, Stanislawa, Rosa, Cristina; y Ladislao; este último vino con tan sólo un año de edad. Se radicaron en Colonia Wanda, dedicándose a la agricultura.

La familia Stecyna vino de Polonia en 1938 y se radicó en Colonia Lanusse. Llegaron Esteban Stecyna junyo a su esposa Ana Mcynarski y sus hijos Juan, María, Nadia, Olga y Nicolás. Como todos los pioneros, se dedicaron a la agricultura. En la chacra de origen aún vive Nicolás, donde junto a sus hijos sigue trabajando la tierra.

Casi todos los pioneros radicados en Colonia Lanusse, con el transcurrir de los años se radicaron en la zona urbana de Colonia Wanda, donde construyeron sus viviendas, conservando sus chacras. z