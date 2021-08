Federal A: Crucero buscará ponerle un alto a su mala racha

domingo 15 de agosto de 2021 | 12:30hs.

Crucero no pudo sumar en Gualeguaychú y buscará recuperarse esta tarde en Santa Ines

Crucero apenas ganó un partido de los últimos 12 que disputó en el torneo Federal A e intentará ponerle fin a su mala racha en el certamen esta tarde, cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta.

El conjunto misionero será local ante los salteños desde las 15 en el estadio Andrés Guacurarí, a partir de las 15, por la fecha 17 de la zona B del campeonato.

El Colectivero viene de caer ante Juventud Unida en Gualeguaychú y sufrió así su novena derrota en el Federal A, en el que marcha último en su zona. Por eso será de vital importancia volver a la senda de las victorias para los conducidos por Pico Salinas.

La tarea no será nada sencilla, ya que el Lobo salteño marcha segundo, a solamente dos unidades del líder Racing de Córdoba, y llegó a Misiones con la intención de llevarse los tres puntos y, quizás, subirse a lo más alto de la tabla.

En el Andrés Guacurarí, el Colectivero consiguió sus únicos tres triunfos en 15 partidos en el certamen. El último fue el 11 de julio, cuando goleó por 3-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay, por la fecha 12.

Ayer se puso en marcha la fecha 17 de la zona B con los triunfos de Central Norte y Chaco For Ever, que se acomodaron en la zona alta de la tabla de posiciones.

Los salteños derrotaron como locales a Juventud Unida de Gualeguaychú por 2-1 y se afianzaron en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, Chaco For Ever, para el que el misionero Mauro Siergiejuk jugó unos minutos y que tuvo a Enzo Bruno en el banco, derrotó a Boca Unidos por 2-1. El Negro marcha tercero, detrás de Racing (C) y Gimnasia y Tiro.