Tomó distancia

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Mitre arrancó con todo el torneo de la Liga Posadeña. El Auriazul ganó su segundo partido y lidera en soledad la zona 2, tras el triunfo ante Luz y Fuerza y el empate entre Brown y Colectiveros.



En Santa Inés, Mitre conquistó su segundo triunfo en el campeonato. Tras su debut con goleada ante Colectiveros, el conjunto de Rocamora tuvo que trabajar un poco más para vencer a Luz y Fuerza, pero logró su cometido. Fue 1-0 para el único líder que tiene la zona 2.



Matías Fesztein, a los 30 minutos del primer tiempo, convirtió el único tanto del encuentro que se disputó en cancha de Crucero.



Brown salió con el resultado puesto del Auriazul y con la obligación de ganar para alcanzar a Mitre en la cima de la tabla de posiciones, pero no pasó del 1-1 ante Colectiveros.



Adrián Javier, a los 13’ del primer tiempo, puso en ventaja al recién ascendido, pero a los 24’ igualó Lucas Vargas para el conjunto de Villa Urquiza.



Arrancaron en Santo Pipó

La zona 3 de la Liga Posadeña se puso en marcha en cancha de Sporting, donde el dueño de casa y Corpus festejaron ante Ágil y Crucero, respectivamente.



El Albirrojo no perdonó a los de Gobernador Roca y selló una goleada por 4-1. Matías Urdapilleta adelantó al local y, en la última del primer tiempo, Diego Duarte igualó el marcador.



Pero el complemento fue todo de Sporting. Richard Núñez, Pablo Reis y Lucas Velázquez convirtieron para darle los tres puntos a los de Santo Pipó, que en la semana quedaron eliminados del clasificatorio para el torneo Provincial.



En el otro partido del día en Santo Pipó, Corpus, que jugará las semifinales del clasificatorio al Provincial, derrotó por 3-1 a Crucero.



Facundo Toth, en dos oportunidades, y Ángel Maciel convirtieron para el Tricolor, mientras que Maximiliano Perussato descontó para el Colectivero.



Continúa la acción

Hoy continuará el fin de semana de fútbol de la Liga Posadeña con doble jornada en cancha de Atlético Posadas y por la 2° fecha de la zona 1.



A partir de las 14, el líder Guaraní se medirá con La Picada, que igualó sin goles en su debut ante Huracán y que en la semana fue eliminado del clasificatorio al torneo Provincial. El Tren del Oeste buscará una rápida recuperación y la Franja apuntalar lo hecho tras el triunfo del debut ante Atlético Posadas.



En el segundo turno, que comenzará a las 16, el Decano será local frente a Guacurarí, que tuvo fecha libre el fin de semana anterior y que debutará en el certamen.



Por su parte, Huracán no tendrá acción este fin de semana.