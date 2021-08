Un lugar para conocer la lucha mbya por la tierra y su cultura

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La historia cobra sentido cuando es contada por su protagonistas, esta es la esencia de la Casa de la resistencia ubicada en la Selva Yryapú conocida como 600 Hectáreas. Allí en su paredes rústicas se refleja la lucha del pueblo guaraní en defensa de sus tierras. Y recuerda cómo resistieron para mantener parte de su territorio, que hoy comparten con emprendimientos hoteleros. No obstante las comunidades de la zona permanecen en alerta ante cualquier intento de invasión de sus tierras o desmonte en la zona.



Se trata de un emprendimiento turístico, educativo y cultural (más información en suplemento Consejitos) en el que visitantes pueden recorrer la comunidad Tupá Mbaé en la selva Yriapú. En ese espacio físico, Lidio, el guía de la comunidad, relata la historia de la recuperación de la tierra y la coexistencia con capitales hoteleros. Esta lucha fue liderada por Miguel Morínigo, cacique de la comunidad que está compuesta por 27 familias actualmente y fundador de las demás comunidades de la zona.



“La Casa de la Resistencia refleja la lucha del pueblo mbya por la tierra. Sufrimos desalojos, no sólo en Iguazú, sino en otros puntos de la provincia. Las 600 Hectáreas era nuestro territorio, nosotros de acá sacábamos la materia prima para nuestras artesanías, alimentos para las familias, hasta que nos desalojaron de forma violenta, pero resistimos, por eso hoy tenemos 234 hectáreas el territorio; es mucho menor, pero resistimos”, contó.



Al ingresar al lugar, el guía mbya recuerda cómo sus antepasados vivían antes del intento de desalojo ocurrido en 1990, cuando trasladaron a las familias a la zona conocida como el basural de Santa Rosa en aquella época.



“Fue un desalojo violento, quemaron tres casas de la comunidad y nos llevaron a la zona del basural de Santa Rosa, pero nosotros no estábamos dispuestos a perder nuestro territorio, volvimos al otro día y nos resistimos y es por eso que hoy tenemos tierras”, aseguró Morínigo.



La Casa de la Resistencia cuenta con ilustraciones que contienen recortes de diarios, testimonios y fotografías. En la cartelería el visitante puede conocer más detalles sobre la lucha mbya y su cultura.



Se refleja, a su vez, lo que ocurrió después, en el 2003 cuando se crearon las 600 Hectáreas y la llegada del Hotel Hilton que tenía como objetivo la instalación de una cancha de golf. “Esa fue otra lucha, en ese espacio había unos diez ejemplares de palo rosa de más de 200 años que fueron tumbados sin piedad perjudicando nuestra selva, tras un recurso de amparo logré parar todo. Hoy por hoy la construcción del hotel puede continuar, pero no habrá más desmonte para la famosa cancha de golf”, sostuvo el cacique.



La Casa de la Resistencia nació para que la comunidad guaraní conozca la lucha, no la olvide y defienda el territorio. Además, los turistas que visitan el lugar pueden escuchar el relato de boca de sus protagonistas. “Así comprenden el significado de nuestra lucha y nos apoyan”, refirió.



Este museo atípico ubicado en el corazón de la Selva Yryapú es un atractivo turístico, se trata de un emprendimiento comunitario que acerca a la historia y la cultura.

