Escándalo tapa otro escándalo

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández llegó ayer a Puerto Iguazú, luego de transitar una semana incómoda a raíz de conocerse una fotografía que daba cuenta de que había violado la estricta cuarentena que él impuso para el cumplimiento de todos los argentinos. Las imágenes difundidas corresponden a una reunión realizada el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial. El motivo del encuentro era festejar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez. A pesar de reconocer que no debió haberse hecho ese encuentro social, ante la campaña en marcha y una sociedad muy sensible por haber soportado el aislamiento, el tema sacude políticamente al mandatario nacional y le pega de lleno en su credibilidad. Es que la oposición encontró una veta para volver a cargar contra la administración nacional por la forma en que manejó la pandemia y ahora, los niveles de cumplimiento de lo dictado en la norma oficial.



La semana pasada el escándalo sacudió a la oposición por los mensajes misóginos contra Florencia Peña de parte de los diputados nacionales de Cambiemos Fernando Iglesias y Waldo Wolff, pero ahora fue sepultado con el escándalo mayúsculo de la fiesta de cumpleaños en la residencia de Olivos, con foto incluida.



Se sabe que en política, un escándalo nuevo tapa a otro. Hay que ver cuándo será el nuevo que pueda tapar el impacto de este, que le dio aire a la oposición potenciando en las redes y medios, sumando memes donde miles de usuarios descargan su indignación. Los analistas todavía no logran vislumbrar los efectos electorales que podría tener para el gobierno nacional la nueva polémica. Pero nadie duda de lo mal parado que quedó el presidente Alberto Fernández.



Con esto, los opositores se suben a un solo discurso para golpear al oficialismo y amenazar con iniciarle juicio político, aun sabiendo que no va a prosperar, pero les sirve para hacer ruido y que el tema siga en la agenda. De esta manera, el escándalo de la foto se presenta, justo cuando el gobierno venía recuperando aire, al observar varios indicadores económicos positivos. De hecho, el propio presidente de la Nación venía remarcando que la economía venía creciendo con empleo en recuperación al igual que los ingresos, al observar diversos sectores en plena actividad.



A su vez, como una forma de incentivar el empleo, el gobierno nacional terminó oficializando ayer la medida que busca promover el empleo registrado y la ampliación de la protección social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales. El plan había sido anunciado el jueves por el mandatario, al destacarse que la ampliación de la protección social estaba destinado a unos 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese ámbito.



En provincias como Misiones, esta medida fue muy bien vista porque representaba un antiguo reclamo ya que ahora los planes sociales serán compatibles con los trabajos que puedan realizar tanto en la cosecha de naranjas, limones y hasta yerba mate, sin perder beneficios del Estado.



Lanzamiento en Iguazú

Es decir, la Nación está haciendo anuncios para recuperar a sectores que habían sido muy afectados por la pandemia como el caso de lo detallado en Puerto Iguazú. Allí se relanzó con fuerza el programa Previaje que en su primera edición 2020-2021, según datos oficiales, inyectó 15.000 millones de pesos en el sector y benefició a 600.000 turistas.



Mediante el plan se incentiva la compra anticipada de servicios turísticos nacionales, mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto. Los créditos, podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022.



De acuerdo al gobernador Oscar Herrera Ahuad, el destino principal elegido con la primera etapa del Previaje fue Puerto Iguazú. Allí el mandatario provincial solicitó poner en marcha una prueba piloto en la apertura del puente entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, al sostener que en ambas márgenes las condiciones sanitarias están dadas.



Ello, además de recordar que al dispararse la pandemia y ante el cierre de todos los aeropuertos y accesos al país, fue a través del puente entre Foz e Iguazú por donde lograron ingresar unos 40.000 ciudadanos con todos los resguardos sanitarios. Con estos argumentos, el gobernador misionero pidió abrir en forma gradual la frontera entre estas dos ciudades. A ello, además añadió la necesidad de abrir los vuelos internacionales y recibir apoyo de parte de la Nación, en la conservación del medio ambiente.



Sobre estas cuestiones se refirió luego el presidente de la Nación, al sostener que Herrera Ahuad es uno de los gobernadores más demandantes en cuanto a pedidos formulados a favor de la provincia, dada las históricas asimetrías. Coincidió en que la Argentina debería hacer aportes económicos para cuidar el pulmón del mundo. Además de referirse, aunque sin definir, sobre el paso internacional con Iguazú y alternativas para atraer el turismo internacional.



En general, Alberto Fernández afirmó en Iguazú que el sector turístico -donde incluyó a toda la cadena-, fue el más golpeado por la pandemia y que mediante el plan de vacunación, ahora retornarán las diversas actividades como volver a hacer turismo en el país.



Arrancó la campaña

La campaña política, con vistas a las Primarias del 12 de septiembre, se puso en marcha en todo el país.



Cada sector político ante la brevedad de la campaña, apela a lo emocional, al intento de mostrarse cercano, confiable, potenciando en breves spots publicitarios sus mejores o perfiles para hablar de la situación actual del país, de la economía o la pandemia. Por caso, el recién llegado Facundo Manes, precandidato por la provincia de Buenos Aires por Juntos, buscó en su barrio de origen testimonios para que atestigüen sobre su trayectoria profesional y su perfil, levantando la bandera de la honestidad. María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, salió a pedir que Mauricio Macri acompañe en la campaña.



En tanto, desde el Frente de Todos en el arranque de la campaña sostienen que el país está empezando a salir y se apunta a una Argentina que está saliendo de la pandemia y a la vida que queremos los argentinos, mostrando un proceso de normalidad.



Ricardo López Murphy es precandidato por la ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos del ahora Juntos, como nieto de inmigrante apela a la educación, a bajar el gasto público y no aumentar más los impuestos.



Diego Santilli, precandidato por la provincia de Buenos Aires por Juntos, apela a la experiencia que tiene e insta al contacto con la gente para resolver los problemas de la sociedad.



Quien salió a cargar contra la campaña fue el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, al sostener que su frente electoral está impregnado por el ‘buenísimo’ y calificó de imbécil y reclamó mayor dureza en el discurso. De esta manera, volvió a poner tensión en la oposición.



Son algunos de las disputas que se dan en plena campaña. Lo cierto es que en Caba, Juntos no tendría problemas para ser el espacio más votado y ganar en noviembre.



La discusión está en cuántos votos pierde Vidal en su competencia interna y por los que le saque el excéntrico libertario Javier Milei por afuera. En provincia de Buenos Aires, todas las encuestas por ahora dan ganador al Frente de Todos, hay que ver si se ratifica esa tendencia en las urnas.



Comunidad multiétnica

Si hay algo que caracteriza a Misiones es la diversidad de razas, credos y, sobre todo, las tradiciones traídas por los inmigrantes. Esta combinación permitió formar una comunidad multiétnica, que logró fusionarse y compartir costumbres. La gran diversidad volvió a expresarse en plena campaña política, donde los precandidatos a las primarias -buscando conquistar ciudadanos de todos los gustos-, elaboraron diversos ritmos musicales con jingles pegadizos o mensajes referidos a las costumbres o expresiones típicas de Misiones. Uno, utilizando el término más popular como argel, otro apelando a la gastronomía criolla como el reviro.



Otros espacios, tratando de competir con términos como misionerismo puro y hasta en el medio aparece una música tradicional de resistencia. De esta manera, se vive con mucho ritmo la campaña en Misiones.



El que va a los huesos, sin recurrir a canciones y de manera verbal es Eduardo Cantero, precandidato a diputado nacional por el Partido Obrero, apuntando hacia el gobierno nacional, señalando que venían a terminar con el ajuste y la miseria, sin embargo, la situación se agravó. Planteó que ello es así porque los que manejan los ejecutivos gobiernan para los capitalistas, mientras que el Partido Obrero, según afirma en su convocatoria, estuvo al lado de los trabajadores.



Frente de Todos

Del mismo modo, quien apeló también a un spot publicitario más tradicional fue Graciela de Melo, la dirigente de la Corriente Combativa que es la primera precandidata acompañada por Martín Sereno y que van a internas dentro del Frente de Todos. Plantean desde un video con imágenes acordes que la búsqueda es por una vida anhelada por todos, como poseer tierra, trabajo, salud y educación.



En la competencia interna surge la canción de resistencia, anunciando la precandidatura de Isaac Lenguaza quien reversiona ‘Bella ciao’, una canción adoptada como un himno por la resistencia partisana italiana durante la Segunda Guerra Mundial y que volvió a cobrar vigencia con la serie televisiva la Casa de Papel. De hecho, en el jingle de campaña, hace mención a quienes quedan de pie en el espacio, insta a resistir y recuperar la memoria. Y, así con el “meta Pays, meta Pays”, proponen votar por la dignidad, más derecho y unidad.



En tanto, Javier Gortari, primer candidato a diputado nacional por el mismo espacio de Frente de Todos, apela de manera más lineal “a la provincia que queremos”, asociándose a las figuras del presidente de la Nación y la vicepresidenta, proponiendo avanzar con la fuerza de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para que todos los misioneros, tengan la vida que soñaron y se merecen.



Juntos por el Cambio

Con todo el ritmo cervecero desde las letras piden “vótenlo” a Walter Kunz, el precandidato de Apertura República de Juntos por el Cambio, afirmando -en la letra de la canción- que él conoce la provincia y recorre las colonias. A su vez, sostiene que el secreto del progreso es ponerse a laburar. Del mismo modo, Martín Goerling apeló en un mensaje más directo y con “dale MG”, en alusión a me gusta, es decir al tan popular pulgar azul arriba de Facebook y propuso seguir trabajando, soñando y emprender proponiendo juntos, para lograr tales objetivos quedándose en Misiones.



En tanto, Gustavo González desde Adelante Misiones, dentro del mismo frente electoral, realiza sus propuestas citando la transparencia, con educación y trabajo. Sostiene desde el video con imagen personalizada que conoce la provincia con sus realidades y que sabe lo que hay hacer; apelando a la experiencia y trayectoria para defender a los misioneros en el Congreso de la Nación.



Mientras, Pedro Puerta afirma ser tan misionero como el reviro y la tierra colorada, para luego plantear que está preparado para afrontar el desafío de legislar, pensando en la generación actual y futura.



Del mismo modo, Martín Arjol asocia su apellido al término más popular para los misioneros: argel. De allí que en su spot publicitario advierte que es argel, pero sólo un rato, a raíz de cómo están los ciudadanos y cómo deberían estar. Pero afirmando ser un misionero más y, por lo tanto, con el tercer mate de la mañana, ya se le pasa la argelada. Luego, Arjol se presenta repasando sus actividades, como docente y su función de concejal, para plantear el nuevo desafío de llegar al Congreso Nacional. Afirma que allí, todos los misioneros deben ser escuchados y, para ello, propone iniciar tal camino, afirmando que no es argel, sino Arjol.



En la renovación

La renovación, en tanto, pide acompañar con sus votos a los precandidatos a diputados nacionales, Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza, para multiplicar lo realizado mostrando gestiones en diferentes frentes, desde salud pública, planteando la necesidad de seguir en la conservación del medio ambiente, el impulso al trabajo joven e innovación y diversos planes y proyectos en marcha que benefician al misionero.



Mantiene, de esta manera, aquella posición donde vienen destacando la importancia de que sus representantes defiendan el misionerismo, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación. Es más, recuerdan que hay un reclamo unísono y contundente que une a todos los ciudadanos y que fue vetado por el presidente de la Nación, a pesar de ser aprobado por todos los diputados del Congreso de la Nación como es la zona aduanera especial.



Entienden, desde este espacio político, que más que un reclamo es un derecho adquirido que pertenece a los misioneros. Sus principales referentes, encabezados por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el gobernador Herrera Ahuad con el acompañamiento del intendente de Posadas Lalo Stelatto y los candidatos y legisladores nacionales, sostienen que el Frente Renovador como impulsor y gestor original del citado derecho, no van a claudicar ni descansar hasta que se haga realidad, tanto sea en esta como en otra administración nacional.



También en cuestiones como estas se esperan conocer las posiciones de los diferentes precandidatos, que buscan convertirse en defensores de los ciudadanos en el Congreso.



Desde el oficialismo provincial entienden que la implementación de la zona aduanera en materia impositiva tendría un costo insignificante para el Estado nacional y que, al contrario, resultaría muy beneficiosa como palanca de progreso para atraer a empresas y generar más puestos de trabajo.