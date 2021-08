Qué ver, leer y escuchar

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Pequeñas coincidencias

Amazon Prime



Un hombre y una mujer tienen algo en común a pesar de no conocerse: ambos buscan a su media naranja. Él es un crítico gastronómico que disfruta de su vida de soltero hasta que llega su hermano a su hogar. Ella tiene un nuevo novio cada dos por tres.



Sky rojo (temporada II)

Netflix



Tres prostitutas, una cubana, una argentina y una española, deciden huir de su proxeneta. Tras haber cometido varios delitos, las jóvenes no pueden acudir a la policía en busca de ayuda. Se lanzó la segunda temporada de una de las series más vistas este 2021.



Más que suficiente

The sistars



Valen y Maxi están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Cuando se cruzan en un avión rumbo a Tokio, sienten que son opuestas, que no tienen nada en común y cada una carga con sus propios fastidios. Pero ¿cómo vivirán sus sueños?



Mal de muchas

Marcela Alluz



Sin un futuro que soñar juntos, ni siquiera un presente que disfrutar, Margarita deja el hogar donde hace diez años vive con Nacho. Solo puede volver a la casa de su madre. La relación entre ellas nunca fue fácil, y el tiempo no la ha mejorado.



I get a kick out of you

Lady Gaga - Tony Bennet



‘I get a kick out of you’ fue el primer adelanto del cuarto disco de estudio de Lady Gaga. Una canción armoniosa y dulce, que cuenta con la colaboración de Tony Bennett, el cantante de 95 años, con quien Gaga comparte el disco.



Simplemente amigos

Ana Gabriel



Una balada escrita e interpretada por la cantautora mexicana Ana Gabriel. Fue producida por Mariano Pérez Bautista y fue lanzada bajo el sello discográfico CBS Discos el 20 de marzo de 1989 como el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio.