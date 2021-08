domingo 15 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Lionel Messi fue presentado ante los hinchas de París Saint Germain en la previa del partido que su nuevo equipo le ganó por 4-2 con Racing de Estrasburgo, por la segunda fecha de la Ligue 1, y las tribunas del Parque de los Príncipes estallaron.



“Quiero agradecerle a la gente por todo el recibimiento. Me siento ilusionado, contento de la nueva etapa que me toca vivir y ojalá que sea un gran año para nosotros. Estoy ilusionado con todo esto”, aseguró Messi cuando le tocó hablar en la breve ceremonia de presentación.



Además, los ultras, en una de las cabeceras, lo alentaron con banderas argentinas, fuegos artificiales y un “París, París, París” estruendoso.



Luego continuaron con “Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi...”, cantito que bajó desde los cuatro costados de las tribunas, a las que los simpatizantes regresaron luego de un año y medio por la pandemia del coronavirus.



El ex Barcelona saltó al campo junto con los otros refuerzos Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma y Sergio Ramos.



Messi se mostró feliz y le susurró a Ramos, que fue su “enemigo” en tantos clásicos españoles entre Barcelona y Real Madrid, que la presentación y el aliento “era increíble”.