La puerta de entrada para las autolesiones y el suicidio

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:04hs.

La temática del consumo problemático y las adicciones es profunda y por ello el acompañamiento al niño y adolescente tiene que ser continuo y permanente. Por ello establecer vínculos de confianza con los padres o algún referente con el que pueda comunicarse es una herramienta fundamental, al igual que buscar asistencia de los profesionales.



Familias distantes, situaciones de abuso en la niñez, presiones por parte de compañeros, la depresión y el estrés son algunos de los factores que influyen en que los chicos caigan en el consumo de sustancias.



Olga Acevedo, es psicóloga del Hospital de Rehabilitación en Salud Mental ‘Doctor Ramón Carrillo’ y forma parte del Espacio de Asesorías en Salud Integral Adolescentes que atiende en el Caps 4 de Posadas y en las escuelas de Posadas; y compartió su experiencia en la atención de estos pacientes.



“A veces vienen con cuadros de excitación psicomotriz, con intentos de suicidio, con autolesiones. Empiezan a experimentar un montón de sensaciones en el cuerpo que no las pueden manejar. En guardia vemos chicos que nos cuentan que vivieron situaciones de abuso, momentos difíciles en la infancia y cuando consumen eso les vuelve con una intensidad tan grande que terminan atentando contra su vida”, compartió la profesional.



Tal es así que reconoció que el consumo problemático es la puerta de entrada de un montón de otros problemas como las autolesiones y el suidicio. En las consultas en el Caps y en el hospital Carrillo intenta explicar a los chicos las consecuencias de estas prácticas.



“La marihuana tiene un efecto de presión del sistema nervioso central al igual que el alcohol; la cocaína, la pasta base son excitatorias del sistema nervioso central. También se da la combinación de ambas: hay chicos que me dicen que no pueden dormir en toda la noche pero al mismo tiempo se sienten como que están medio dormidos, los efectos contrapuestos tienen que ver con que han mezclado un montón de drogas que no tienen ni idea de lo que producen”, expresó.



Por otra parte, agregó: “Las autolesiones son un problema muy actual y vigente en donde otra vez el problema está en chicos que no pueden decir lo que les pasa o lo que sienten, o no encuentran receptores con quien comunicarse y los contenga”.



Acevedo comentó que las atenciones con los menores de edad son confidenciales pero se les aclara que si perciben que hay peligrosidad para sí mismos o para terceros tienen que citar a la familia.



“Es una línea muy fina hasta qué punto mantengo el secreto profesional y trabajo con el paciente; y cuando tengo que incluir a la familia porque su vida está en riesgo. Hay adolescentes que me dicen que no le cuente a sus padres que se cortan o consumen. Se busca que tomen conciencia y hagan cambios en su conducta, pero después sí o sí hay que hablar con la familia”, remató.



Confianza y autoestima

Por su parte, Marianela Martinek, psicóloga y especialista en Abordaje Familiar Integral, se refirió al papel de la escuela en la detección de estos casos.



“Los problemas de salud mental, los consumos problemáticos y las autolesiones son otra de las grandes pandemias de nuestros tiempos. Los docentes pueden ir incorporando conocimientos básicos de estas temáticas para no perder la posibilidad de ayudar ya que suelen ser los primeros receptores de una preocupación personal o grupal en torno a un padecer por consumo problemático”, consideró.



Lo principal, coincidieron ambas profesionales, es hablar, intervenir y fomentar la honestidad, pero como adultos dar el ejemplo a sus hijos. Sostienen que es un trabajo que se debe dar desde que los chicos son pequeños con el diálogo fluido y el interés por lo que les pasa y cómo se sienten para llegar a una confianza sin invadir la privacidad de sus hijos.



“El contacto de los chicos con los padres tiene que ser regular, les afecta mucho cuando los padres están separados y pierden contacto con uno de ellos. Esas cosas pueden generar una base importante para que después se den este tipo de conductas. También es importante buscar ayuda profesional, acudir a los centros de salud que si no pueden trabajar la temática les van a asesorar a quién y dónde recurrir. Hay una falsa expectativa de que a través de ese consumo se liberan, se relajan y cada vez van entrando en el uso que con el tiempo se convierte en abuso y termina en una adicción”, explicó Acevedo, por su parte.



En tanto Martinek, sostuvo que no es un tratamiento corto, ni rápido sino un proceso gradual.



El foco principal será trabajar en el amor propio, autoestima, perdón y empoderamiento, “en donde el paciente comprenda que no necesita ser por una sustancia, que es una persona valiosa que posee muchas cualidades exquisitas y únicas que ofrecerse en primer lugar y ofrecer a los otros”.

En el primer semestre del año atendieron a 135 adolescentes por consumo problemático