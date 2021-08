En el primer semestre del año atendieron a 135 adolescentes por consumo problemático

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:05hs.

El consumo problemático de sustancias y las adicciones atraviesan todos los estratos sociales y las edades. Es una temática que debe ser abordada de manera interdisciplinaria puesto que los factores que llevan al individuo a consumir son multifactoriales y lo preocupante es la edad cada vez más baja de iniciación en estas prácticas. En ese contexto, la familia principalmente y la escuela en segundo lugar, cumplen un rol fundamental de detección y contención.



Durante los primeros seis meses del año, en Centro Monoclínico Manantial, que funciona en Posadas, hubo 135 pacientes activos que tienen entre 12 y 20 años. Es el segundo grupo mayoritario que acude a pedir ayuda; le antecede el grupo que tiene entre 20 y 30 años (174 pacientes activos).



En su mayoría, según se registró, fuman marihuana y son adeptos al policonsumo, es decir, la mezcla de varias sustancias ya sean lícitas o ilícitas como el alcohol y el cigarrillo.



“Tenemos atenciones a partir de los 12 pero el consumo estuvo mucho antes, comenzó como a los 10 años. No se puede generalizar porque hemos tenido casos de 8 años, uno de 5 años, otros que ya nacieron con una abstinencia por el consumo de sus padres. Sufríamos mucho en los hogares de día con el tolueno, es decir, el Poxi-ran, como con el paco”, comentó en diálogo con El Territorio, Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones.



En general, de los pacientes que acuden a buscar ayuda (de todas las edades), lo que predomina es el consumo de alcohol, seguido por el tabaco y en tercer lugar la marihuana.



“El problema que notamos en los jóvenes es que la marihuana les despierta una psicosis y ahí es complicado. Tiene mucho que ver con el contexto, las historias de vida personales, la familia, una serie de factores a tener en cuenta. El mismo organismo no está muy bien desarrollado hasta los 25 años, entonces naturalmente el efecto es mayor”, consideró López.



Según el informe del primer semestre del 2020 en total hubo 616 pacientes activos yendo a las consultas, mientras que 52 estuvieron en internación por un promedio de 25 días. De esos 52 pacientes, once de ellos tienen entre 16 y 20 años.



“Entendemos la necesidad de focalizar las políticas en la niñez y la adolescencia como prioritario con distintos tipos de estrategias. Con el regreso de las clases presenciales trabajamos con la comunidad educativa en toma de conciencia de los directivos, los docentes, los preceptores porque todos cumplen un rol importante dentro del sistema educativo porque conocen la situación familiar y particular dentro de la escuela de cada chico”, sostuvo el titular de la cartera de prevención de adicciones.



En ese marco, en las escuelas que forman parte del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) se vienen desarrollando encuentros virtuales con las familias enfocadas en estas cuestiones. “Es evidente que hay una preocupación por parte de los padres hacia sus hijos”, reconoció.



“Por eso nuestro lema de este año es ‘Familia es prevención’, entendiendo que la familia puede ser, consciente o inconscientemente un factor, protector o de riesgo. Es factor de riesgo cuando facilita determinadas prácticas en el seno del hogar como subestimar el consumo de alcohol”, indicó.



Y en esa misma línea, se explayó: “Haciendo un análisis retrospectivo y hablando con personas que están bajo el régimen de alcohólicos anónimos nos contaban que la mayoría de ellos tuvieron ese inicio de consumo y está demostrado estadísticamente que si el inicio del consumo se da en la niñez y adolescencia termina en adicción en la edad adulta. Por eso es que allí ponemos el foco”.



En tanto, además de la preocupación por el consumo problemático, los padres también están alertas en el uso excesivo de los dispositivos móviles y las pantallas. “Está bueno que se empiece a hablar de esas cosas, que las creemos inofensivas y que no generan daños pero en definitiva sí lo hacen. El efecto que producen de recompensa en el cerebro es similar al consumo de una sustancia, sólo que en este caso es la adicción a un objeto”.



Vivir en una sociedad de consumo implica tener un control sobre las prácticas para no caer en una conducta problemática. Generar herramientas de autocuidado y control, así como no subestimar determinadas prácticas son importantes.



“Está bueno que podamos hablar con nuestros hijos de estas cosas y generar mecanismos de protección. La importancia de compartir con nuestros hijos tiempo de calidad, acompañarlos en cuestiones sencillas como la tarea, las salidas en familia, compartir la mesa; lastimosamente esta misma sociedad nos lleva a alejarnos de nuestros hijos, a depender de un tercero para que los cuide”, sostuvo.



Y añadió: “Los chicos cada vez hablan más, no tienen tantas barreras como nosotros en poder hablar de ciertas cosas, ya dejó de ser un tabú, hay una madurez impresionante en ellos”.

En cifras

5 La edad más extrema del inicio de consumo problemático que se detectó en la provincia. No se puede generalizar pero la mayoría lo hace a los 10 años.

52 Los pacientes que requirieron internación por al menos 25 días en el Monoclínico Manantial, once de ellos tienen entre 16 y 20 años.

Dónde pedir ayuda

346-4394859

Hospital Carrillo: turnos

376-4394989

Cariilo: guardia 24 horas

376-4447809

Monoclínico Manantial

La puerta de entrada para las autolesiones y el suicidio