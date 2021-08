“La producción industrial supera a la del 2019”

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el nivel de producción industrial y la inversión superan al registrado en 2019, afirmó que “no hay ningún éxodo de empresas” y que el crecimiento estipulado para este año se ubica en el 7%, aunque no descartó que sea mayor.



“La realidad indica que la producción industrial supera a 2019, no sólo estamos recuperando lo de la pandemia sino que estamos mejor que el año previo al inicio de la pandemia”, sostuvo Kulfas.



El titular de la cartera productiva aseveró que la inversión en el primer trimestre “aumentó 14% respecto a 2019, lo que es uno de los rebotes más fuertes real de inversión de los últimos años. Y contradice plenamente la idea del éxodo de empresas”.



“Hay un sector que ha querido instalar la idea de que hay un éxodo masivo de empresas, que las empresas en Argentina se van, que no hay inversión extranjera ni nacional, que nadie quiere hacer nada en Argentina; y esto es totalmente falso”, reforzó en diálogo con radio El Destape.



Por otro lado, Kulfas indicó que desde el gobierno nacional se “está proyectando 7% de crecimiento y tal vez sea más, tal vez sea 8% o un poco más. Estamos recuperando casi todo el terreno perdido en la pandemia y al mismo tiempo estamos fortaleciendo la situación para que los sectores más dinámicos, aquellos donde recuperamos la política productiva, la política industrial, están creciendo incluso por encima de 2019”.



Política industrial en marcha

“Pusimos una política industrial en marcha que permite vincular las dos puntas, aumentar la producción en el país con más contenido y trabajo argentino y, por otro lado, generar mecanismos de financiamiento. Algo parecido hicimos con Ahora 12 y Ahora 30 en el caso de electrodomésticos, y esto ha permitido un aumento de la producción en el país y fortalecer la otra punta que es el consumo”.



En la misma línea, destacó planes como el Plan Moto, lanzado recientemente, con financiación del Banco Nación o los créditos a tasa cero para monotributistas.



Respecto de la inflación, remarcó que la misma se encuentra en un proceso de reducción y aumento de los salarios. “Estos elementos en conjunción va permitiendo que vaya mejorando paulatinamente el ingreso real y sobre esto montamos las políticas activas de fortalecimiento al consumo: Ahora 12, Ahora 30 es un ejemplo o los créditos a tasa subsidiada”, afirmó.



En cuanto a las limitaciones establecidas por el gobierno nacional para la exportación de carne debido al fuerte crecimiento de los valores internos, Kulfas sostuvo que “los resultados muestran que el precio se estabilizó”, y que “tanto en julio como en la primera quincena de agosto se ve una leve baja en los diferentes precios de los cortes de la carne”.