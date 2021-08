Bolsonaro pide que destituyan a jueces que fallaron en su contra

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, redobló ayer sus críticas a la Justicia y anunció que pedirá al Congreso que les abra juicios políticos con fines de destitución a dos magistrados de la Corte Suprema que adoptaron medidas en su contra y a los que acusa de violar la Constitución.



El anuncio, un nuevo paso en la crisis institucional que vive el país por el enfrentamiento entre el jefe de Estado y miembros del Poder Judicial, se produjo un día después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara la detención de un importante aliado político de Bolsonaro.



Bolsonaro se refirió en su mensaje específicamente a los magistrados Luis Roberto Barroso, integrante de la Corte Suprema pero también presidente del Tribunal Superior Electoral, y Alexander de Moraes, responsable por un proceso contra aliados del presidente brasileño acusados de propagar noticias falsas en las redes sociales que atentan contra la democracia.



“La próxima semana le presentaré al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, una petición para que instaure un proceso contra ambos, de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución”, aseguró el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter y en el que citó el artículo de la Carta Magna que permite al Congreso abrirles juicios políticos destituyentes a los magistrados.



“Desde hace mucho tiempo los magistrados Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, extrapolan con sus decisiones los límites constitucionales”, agregó el gobernante.



Cinco procesos en su contra

Actualmente Bolsonaro es blanco de cinco procesos en la Corte Suprema y de uno en el Tribunal Electoral por sus ataques al sistema electoral, por divulgar un documento sigiloso, por defender la difusión de mensajes antidemocráticos, por una supuesta interferencia en la Policía Federal y por amparar una corruptela en la compra de vacunas contra la covid.



Bolsonaro agregó que “la población brasileña no aceptará pasivamente que derechos y garantías fundamentales, como la libertad de expresión, sigan siendo violados y sancionados con prisiones arbitrarias, precisamente por quien debería defenderlos”.



El mensaje es una clara alusión a los arrestos ordenados por De Moraes contra un dirigente político, un diputado y un periodista del círculo más cercano del Jefe de Estado, acusados de promover una campaña de difusión en las redes sociales de mensajes que atentan contra la democracia.



Bolsonaro aseguró que Barroso, al abrirle un proceso por afirmar sin pruebas que el sistema de votación electrónico de Brasil ha permitido fraudes en las elecciones, también está violando su derecho a la libertad de expresión.



“Todos saben las consecuencias, internas y externas, de una ruptura institucional, que no provocamos ni deseamos”, agregó al dar a entender que la crisis institucional puede generar una “ruptura” pero al insistir en que no ha hecho nada para provocarla.



La decisión del gobernante de pedirle al Congreso que le abra procesos a los magistrados es una respuesta al arresto el viernes del ex diputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PDT) e importante aliado del mandatario, en el marco de la investigación sobre la difusión de mensajes antidemocráticos.



Entre los investigados en dicho proceso se encuentra también el propio presidente Bolsonaro.