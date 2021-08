Terremoto en Haití: más de 200 fallecidos y cientos de heridos

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Edificios hechos escombros, desparramados en las calles como cajas de cartón, entre ellos hoteles y una iglesia. Gritos de la gente corriendo por las calles en pánico.



Renovadas escenas dantescas para Haití tras un violento terremoto que se produjo ayer, que hasta hizo vibrar el este de Cuba y reaviva los horrores vividos por este país del Caribe, el más pobre de América, sumergido en una crisis política y social tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio, y el golpe de la pandemia de coronavirus.



El miedo y la resignación de un pueblo agotado por la enésima desgracia, con más de 200 muertos (aunque se teme que sean muchos más, por los desaparecidos sepultados por las construcciones) y graves daños.



En la empobrecida Haití, la tierra volvió a temblar, con un sismo muy violento de magnitud 7,2 que sumió al país en una pesadilla ya vivida hace once años, con el devastador terremoto de enero de 2010 del que nunca se recuperó realmente.



El primer ministro Ariel Henry anunció que el gobierno movilizará todos los recursos disponibles para ayudar a la población afectada.



El terremoto se sintió a las 8.30 hora local (9.30 de Argentina), con epicentro unos 160 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, al noreste de la ciudad de Saint-Louis-du-Sud, con 10 kilómetros de profundidad. Fue una conmoción prolongada, que se sintió en todo el país.



Los videos difundidos online por testigos mostraron inmediatamente la devastación que trajo consigo el terremoto en el sudoeste y los esfuerzos por sacar a los heridos de las ruinas de edificios derrumbados, en lugares como Jérémie y Les Cayes, esta última la zona más afectada.



Los edificios religiosos, las escuelas y las casas sufrieron daños. También una iglesia, en la que aparentemente se estaba llevando a cabo una ceremonia en la ciudad de Les Anglais, 200 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe.



Poco después del terremoto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta de tsunami, que posteriormente levantó.



Se temía lo peor y en las siguientes horas llegó la confirmación, con el primer informe de la protección civil haitiana, que reportó más de 200 muertos. Pero podrían ser muchos más: el USGS predice que habrá “un gran número de víctimas”, una vez que se revise bajo los escombros de decenas de casas y edificios que se derrumbaron.



Recuerdos del terror de 2010

El devastador terremoto arrastró a la población haitiana de nuevo al terror después del terremoto de magnitud 7,0 que arrasó gran parte de Puerto Príncipe y pueblos cercanos en enero de 2010.



El violento sismo dejó más de 200.000 muertos y 300.000 heridos, además de una inmensa destrucción de la que el país todavía no terminó de recuperarse.



Hace once años, más de 1,5 millones de haitianos se quedaron sin hogar, cientos de viviendas, edificios administrativos y escuelas fueron destruidos, junto con el 60% del sistema de salud de Haití.



La emergencia humanitaria nunca se superó realmente. Y el nuevo terremoto agrega una nueva crisis a un país políticamente en desorden, luego de que el presidente Moise fuera asesinado en su casa por un comando de hombres armados hace poco más de un mes.

Biden autorizó una ayuda inmediata

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una ayuda “inmediata” para Haití luego del terremoto.



“El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y designó a la directora de Usaid (la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional), Samantha Power, (...) para coordinar ese esfuerzo”, dijo a la prensa un funcionario de la Casa Blanca, informó la agencia de noticias AFP. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, dio la orden de movilizar por completo “todos los recursos” del gobierno para ayudar a las víctimas y apelado a la cooperación de la población para paliar esta nueva tragedia. También Chile, Argentina y Venezuela extendieron su mano solidaria, entre otros países que expresaron condolencias y ofrecieron ayuda.