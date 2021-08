Los talibanes se apoderaron de otra ciudad en Afganistán

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Los talibanes elevaron ayer a 23 las capitales provinciales (de un total de 34) capturadas en poco más de una semana con la anexión de la ciudad norteña Mazar-e Sharif, la cuarta ciudad más grande de Afganistán.



La caída de Mazar-e-Sharif, capital de la provincia de Balkh, es un duro golpe para el gobierno afgano, después de que cayeran ya en manos insurgentes la segunda ciudad más importante, Kandahar, y la tercera, Herat, con Kabul como único bastión contra los talibanes.



“Están desfilando con sus vehículos y motocicletas, disparando al aire para celebrar”, dijo Atiqullah Ghayor, residente de la ciudad, quien explicó que las fuerzas afganas se habían retirado de la localidad.



Por otra parte, un nuevo grupo de militares de Estados Unidos llegó ayer a Kabul para garantizar la evacuación segura de los empleados de su embajada y de los civiles afganos que trabajaban para las fuerzas estadounidenses, en medio del fuerte avance de los talibanes, informó el Pentágono.



Después de que un contingente inicial aterrizara en la capital afgana el viernes, la operación estadounidense parecía acelerarse, a medida que los insurgentes se acercaban a Kabul.



Bill Urban, el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, dijo que los soldados “continúan” llegando, pero no especificó cuántos estaban en el terreno hasta ahora, ni tampoco si habían comenzado las evacuaciones.



No quieren negociar

En este contexto, el gobierno de Afganistán anunció que los talibanes no quieren negociar por la vía pacífica el futuro del país, sino que tienen un único plan, que es capturar Kabul por la fuerza, como han hecho durante la última semana con 23 de las 34 capitales provinciales. Las declaraciones se conocen en medio de una ofensiva de los insurgentes sin mayor contrapeso por parte de las fuerzas de seguridad afganas.



El Pentágono reconoció su preocupación, pero dejó claro que para Estados Unidos el Ejército afgano era ahora el responsable. “Hemos observado con gran preocupación la rapidez con la que se han movido (los talibanes) y la falta de resistencia que han enfrentado”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.