Andino y un difícil momento

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El 25 de noviembre del 2020, a Guillermo Andino le tocó dar, en vivo por América TV, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. Invitado a Los Mammones, ciclo que conduce Jey Mammon en el mismo canal, y recordó cómo vivió ese terrible momento.



“Me agarró en el aire, con la guardia baja”, recordó él. “A ver, la vida de Diego en los últimos años no podemos decir que nos podía dar episodios con una connotación negativa lejanos. Estaba ahí Diego, lo veíamos mal. Pero yo no pensaba, no tenía internalizada la idea de que Diego se iba a morir a sus 60 años”, reconoció Andino.



Y recordó cómo reaccionó al momento de enterarse: “Cuando Luis Ventura empieza a hablar desde un móvil, a contarnos: “Miren que si no lo van a atender se muere”, y él nos pasaba al grupo: “Se murió, estoy siendo cauto porque lo tengo que confirmar”, yo no lo podía creer, decía, este debe estar equivocado. Yo deseaba que estuviera equivocado. Yo me negaba a decirlo. Se me pone la piel de gallina”, contó al borde de las lágrimas.



“Hasta que finalmente me dicen: se murió, decilo. “Decilo, la put… madre”, me decían por la cucaracha. Bueno, chequeo y lamentablemente sí, me agarra en el aire. Y me pongo a llorar, ¿cómo no?”, continuó. “Se me vino el Diego de mi infancia, el Pelusa. Yo lo conocí de muy chico, tuve la suerte. Mi viejo le había seguido la carrera desde muy chico, lo conocíamos de Argentinos Juniors”, acotó.



“Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo”, había dicho en su momento Guillermo, al enterarse de la muerte de Diego mientras salía al aire. “Sufrió un paro respiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Y un día ocurrió, lo inevitable sucedió, un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial”, leía Andino entre lágrimas.