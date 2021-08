Afirman que faltan políticas públicas en Corrientes para generar progreso

sábado 14 de agosto de 2021 | 18:47hs.

El senador provincial por el Partido Justicialista en Corrientes Martín Barrionuevo desde el año pasado se convirtió en un destacado referente al momento de analizar el avance de la pandemia en el país.

Siendo contador público, desde entonces -como ahora- supo transmitir con claridad las cifras, hacer comparaciones por provincias y, en definitiva, mostrar estadística con nitidez.

También va analizando otros datos relacionados con el Covid-19: “Cada 100.000 habitantes en 14 días, sigue predominando el rojo. Y el porcentaje de crecimiento, sigue predominando la reducción y en algunos casos, estabilidad. Por regiones, todas por debajo de 500 casos”, fue uno de los posteos realizados hace algunas horas.

Del mismo modo viene analizando la cantidad de dosis aplicadas de acuerdo a las edades, entre otros. Estos datos puntuales, lo llevó a ser tendencia en las redes sociales, como el caso de Twitter donde cuenta a la fecha con 39.936 seguidores, entre los que se encuentran funcionarios, investigadores y especialistas en la materia. En dicho espacio, como también lo hace en Instagram y Facebook, publica a diario la situación sanitaria en el país.

Pero, no sólo en eso tiene reconocimiento de la ciudadanía, porque además se destacan los logros conseguidos en la función pública a favor de la capital correntina donde supo trabajar con el medallista olímpico Carlos Mauricio “Camau” Espínola tras asumir como intendente de la capital correntina en 2009.

Por lo indicado por Barrionuevo, justamente esa vara elevada que dejaron en la capital correntina es lo que afirma pretenden trasladar en toda la provincia de Corrientes.

Barrionuevo es senador provincial y candidato a vicegobernador de la alianza Frente Corrientes de Todos y compañero de fórmula de Fabián Ríos.

“Hace 20 años nos gobiernan los mismos y no mejoró Corrientes. Lo que pedimos en que nos den cuatro años para concretar nuestras propuestas”, dijo en referencia a las elecciones que se concretarán en Corrientes el próximo domingo 29.

La otra particularidad es que esta vez, se presenta mediante un peronismo unido y apoyando a la fórmula Ríos-Barrionuevo para derrotar a Gustavo Valdés, que va por la reelección. En Corrientes elegirán gobernador y vice, quince diputados y cinco senadores provinciales, así como intendentes y concejales en 57 comunas.

Sobre la situación sanitaria, el clima político y las propuestas, El Territorio habló con el senador correntino. A partir de las cifras que maneja sobre el coronavirus, planteó que “estamos aún en valores altos pero que también se debe tener en cuenta la alta movilización. Lo bueno es que se demoró el ingreso de la variante Delta”. Es decir, destacó que haya permitido un mayor nivel de vacunación. “Ahora se profundiza aún más y en la Argentina, hay una altísima aceptación en este momento similar a la vacunación en los Estados Unidos en cuanto a la primera dosis”.

¿Cómo está la situación sanitaria en Corrientes?

En el interior de la provincia, bajaron los casos. En la capital, se sostiene unos 200 casos diarios. Lo que me preocupa es que, con el clima electoral, no se hable tanto de la pandemia, cuando hay mayor movilidad. Cuando deberíamos seguir cuidándonos de los contactos estrechos. En mi caso particular, siempre hago un paréntesis en la campaña, para plantear que la pandemia no terminó; más allá de que el gobierno provincial no esté concientizando sobre tal situación. Es más, las elecciones debían realizarse en octubre; fue una mala decisión, poner la fecha en invierno.

¿Cómo lograron avanzar con el armado electoral?

Hemos conformado la unidad del partido. Es lo que demandaba la sociedad para transportar expectativas y esperanzas. Veníamos con dificultades y lo supimos resolver. Además de la unidad, avanzamos en la pluralidad. El actual vicegobernador es parte de nuestro espacio (en alusión a Gustavo Canteros quien rompió acuerdo con Valdez y se presenta como intendente de la capital). En este tiempo, venimos interpelando y pidiendo que nos acompañen. Porque en Corrientes hace 20 años nos gobiernan los mismos y lo que pedimos es que nos den cuatro años con Fabián Ríos.

¿Cuáles son las principales propuestas que están llevando a los correntinos?

La generación de empleo es fundamental. Corrientes cuenta con la mayor desocupación del NEA.

El empleo joven y general es fundamental. Del mismo modo, el acceso a la vivienda, porque se han construido muy pocas viviendas. En el barrio Santa Catalina, lo diseñamos con Camau y Fabián Ríos, es una muestra de lo que podemos hacer con el Procrear; pero también, podemos avanzar con el Fonavi y viviendas dignas a familias sin ingresos fijos, porque en esas condiciones se encuentran en la provincia alrededor del 50 por ciento de la población. Por eso, el desafío es llevar la mayor construcción de viviendas en Corrientes.

Corrientes tiene muchas fortalezas. ¿Por qué le cuesta crecer?

Corrientes es rica, pero está empobrecida. Somos la principal provincia arrocera y forestada. Somos la cuarta provincia ganadera, con recursos naturales que nos potencian para el turismo. Lo que faltan son políticas públicas. Como venimos de una pandemia, el mayor esfuerzo debe estar dirigida a la recuperación económica. Por eso, acompaño a Fabian Ríos de gran trayectoria y junto a Camau Espíndola cuando formé parte de su equipo en la intendencia logramos levantar la vara y es lo que pretendemos para Corrientes. Este gobierno provincial tiene un techo que no puede pasar. Nosotros apuntamos a la mayor generación de empleo posible.

¿Cómo desarrollan la campaña?

Es una campaña atípica donde se usan muchas redes. Nosotros estamos llevamos adelante con una campaña intensa, haciendo llegar nuestras propuestas con el acompañamiento nacional.