Fernández llega a Iguazú y empresarios analizan la posible apertura fronteriza

sábado 14 de agosto de 2021 | 3:30hs.

El presidente Alberto Fernández llegará hoy a Iguazú para lanzar un programa turístico. No obstante, las expectativas están puestas en la posible prueba piloto de apertura del puente Tancredo Neves, que une a Misiones con Foz de Iguazú.



El pedido de abrir el viaducto fue hecho por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, insistiendo en la situación económica de la Ciudad de las Cataratas y teniendo en cuenta además que la situación sanitaria de ambas márgenes así lo permiten; lo que -indicó - no ocurre con Paraguay.



En ese marco, Fernández llega hoy para relanzar el programa Previaje con reintegros de 50% de los gastos que se realicen, a fin de fomentar el turismo nacional, una de las aristas más promovidas desde la provincia (ver El Previaje está destinado...).



Es así que empresarios de Iguazú y legisladores -como la diputada Cristina Britez - insistieron en la necesidad de abrir el paso para justamente avivar el turismo internacional, sector que dejó en un escenario complejo a la localidad fronteriza.



Mientras tanto, los empresarios integrantes de la Comisión Directiva de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer en Oberá para avanzar en el análisis del posible impacto que esta decisión traería aparejada a la provincia. Por eso, plantearon la necesidad de insistir en herramientas que beneficien a toda la provincia por igual, teniendo en cuenta que los límites abiertos tienen efectos dispares: mientras algunos municipios son beneficiados, otros por el contrario, sufren las asimetrías. Por eso, determinaron que es menester repensar las estrategias y hacer una puesta en común, teniendo en cuenta además que desde Nación se bajó el pulgar a varios de los pedidos que Misiones había realizado, entre ellos, la ansiada zona aduanera especial.



El presidente de la entidad, Alejandro Haene, indicó a El Territorio que “en esta reunión se busca tratar de alguna manera de adelantarnos a los hechos para que no nos sorprendan, necesitamos herramientas de trabajo permanente, no transitorias”.



“Sabemos que la balanza tiene como eje el tipo de cambio, a partir de ahí es que las personas van más o menos a Brasil o Paraguay. Nosotros no manejamos el tipo de cambio y tampoco les podés frenar a las personas permanentemente a que vayan”, resaltó.



Herramientas permanentes

Respecto de la insistencia sobre el artículo 10 de la Ley Pyme, Haene apuntó que es una de las únicas alternativas que le quedan a la provincia para pensar en una herramienta permanente que sea beneficiosa en general, tras la negativa de Nación para demás iniciativas planteadas desde la Provincia. “Hace unos días lo dijo el ministro de Industria local, que todo lo que tiene que ver con zona franca industrial ha quedado prácticamente desarticulado. Entonces, entendemos que debemos volver a hablar del artículo 10, que está hecho a medida para Misiones, porque tiene más de 90 por ciento de frontera”, aseveró.



Daniel Milde, presidente de la Cámara de Comercio de Oberá, indicó que “este municipio, a pesar de no ser de frontera, tiene influencia por el comercio fronterizo, estamos a sólo 50 kilómetros de la frontera. A veces parece que estamos lejos, pero nos impacta. La Cámara no puede ir en contra de la libre circulación de personas, hay una cuestión cultural y social muy fuerte”.



“Esto de alguna manera nos pone en riesgo cuando tenemos las asimetrías que siguen existiendo, la cuestión profunda es la presión impositiva. Entonces siempre el pedido va alineada a eso, que está contemplada en el artículo 10 y otras leyes. Hay que trabajar hacia adentro, lograr competitividad, el empresario está trabajando para eso, falta la consideración desde el esquema impositivo”, recalcó.



Por su parte, Luis Steffen, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico coincidió en este sentido, al mencionar que “se están organizando varias posibilidades, la única que se puede decir que solucionaría realmente el problema es una rebaja impositiva que se podría aplicar a través del artículo 10 de la Ley Pyme”.



“Venimos acompañando las gestiones del gobierno, Misiones es una provincia totalmente atípica. Entendemos que tenemos que tener un tratamiento diferencial, tenemos que acompañar y gestionar junto al gobierno provincial al Nacional para que Misiones logre ese beneficio, sería la única posibilidad, pero cada vez que alguien habla de la apertura de frontera todos se ponen nerviosos pero es algo que hay que tomarlo como una medida esencial y primera”, manifestó.



En tanto, Carlos Mielniczuk, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oberá, también declaró: “Nos venimos preparando hace tiempo, lamentablemente no prosperaron los pedidos del sector privado acompañado por el sector público que eran de reducción de impuestos, pero lo más conveniente es seguir empujando hacia la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, que permita la reducción de cargas patronales, que nos permita ser más competitivos”.



Por último, Haene sostuvo que “en un esquema con las fronteras cerradas, Misiones incrementó ventas, recaudación, tiene situación de empleo muy bien, en consecuencia entendemos que ese tipo de friso que la Nación puede observar bien cómo nos hemos movido es terreno fértil para que estudien Misiones como un ensayo. Hay que recordar que no hay ninguna provincia que tenga la misma situación de frontera que Misiones que limita con Paraguay que tiene una estructura impositiva muy lábil y del otro lado, Brasil que es una de las diez potencias mundiales”.



Expectativas en Iguazú

Tras 16 meses con el paso de frontera del puente Tancredo Neves cerrado, empresarios del rubro turístico y comercial de Iguazú insisten en el pedido de apertura, ya sea de forma parcial o total para lograr una reactivación del turismo y tratar de recuperar la economía local que permanece paralizada desde el inicio de la pandemia.



En esta oportunidad, se vuelve a insistir en la necesidad de apertura del paso fronterizo teniendo en cuenta el panorama y la situación epidemiológica de Puerto Iguazú que es diferente a la de diciembre 2020. Hoy Iguazú registra una reducción importante de los casos de Covid-19 y el porcentaje de habitantes vacunados ha aumentado considerablemente.



Asimismo, se llevó a cabo ayer una reunión en las instalaciones de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú (Ahgai) con representantes del programa Previaje.



Si bien se esperaba que esté en el encuentro el ministro de Turismo de Nación para hablar además de una reducción de las tasas aeroportuarias que le permitirían a la estación aérea mayor Eduardo Krause ser más competitivos, no estuvo en la reunión por lo que se tocó solamente el tema turístico y de la presentación del programa.



Al respecto, se refirió Santiago Lucentti, presidente de la Asociación, quien indicó que “se trató de una reunión muy buena, el programa es bueno y mañana (por hoy) estaremos en la conferencia, donde seguramente vamos a tener más novedades”.

Con la información decorresponsalía Puerto Iguazú

El Previaje está destinado a potenciar el turismo nacional