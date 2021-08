Camionero se fugó tras atropellar y matar a una pareja de motociclistas

sábado 14 de agosto de 2021 | 5:30hs.

Un agente sanitario y conocido referente de salud indígena de la comunidad Perutí, en la localidad de El Alcázar, falleció el jueves por la tarde junto a su pareja cuando la motocicleta en la que se movilizaban sobre la ruta nacional 12 fue embestida por un camión cuyo conductor hasta el cierre de esta edición era intensamente buscado por distintas dependencias de la Policía de Misiones.



Según pudo reconstruir este matutino con fuentes cercanas a la pesquisa trascendió que las víctimas fueron identificadas como Teófilo Gauto (37) y Mirta Isabel Benítez (34).



El trágico suceso tuvo lugar cerca de las 18.20 del jueves a la altura del kilómetro 1492 de la mencionada arteria nacional, a pocos metros del acceso a Colonia Luján y en jurisdicción de la localidad de Garuhapé.



Automovilistas y vecinos de la zona que a esa hora pasaban por el lugar fueron los primeros en alertar del siniestro vial a efectivos de la Unidad Regional IV de la Policía de Misiones y que de inmediato acudieron a la zona.



Para cuando la asistencia médica arribó los dos motociclistas fueron encontrados sin vida como consecuencia de las lesiones que sufrieron tras el fuerte encontronazo con otro vehículo, que hasta ese momento se desconocía, pero tras una recorrida hecha por efectivos policiales por la zona, se lo logró ubicar a unos mil metros, sobre la misma ruta pero en cercanías de un camino terrado próximo.



Se trata de un camión Iveco que fue ubicado abandonado y sin las llaves de encendido.



Las primeras investigaciones realizadas por peritos de la División Criminalística de la Policía indican que tanto Gauto como Benítez viajaban en sentido Posadas-Puerto Iguazú en su Zanella 150 y que en inmediaciones al acceso a Colonia Luján fueron atropellados por el mencionado transporte.



Sobre los primeros resultados que arrojó la autopsia a los cuerpos trascendió que el hombre resultó con gravísimas lesiones en el cráneo, mientras que su acompañante con aplastamiento de estómago. Esto indicaría que ambos fueron arrollados por el camión, aunque lo que se desconoce es si el impacto se dio de frente o desde atrás.



En relación al camión secuestrado, se supo mediante el entrecruzamiento de datos con el número de patente que pertenece a una entidad bancaria que cuenta con sucursales en la provincia. Además, fuentes cercanas a la pesquisa añadieron que lo que llamó la atención del camión es que presentaba rastros de un reciente cambio de pintura, junto con un corte detectado en la parte trasera.



Durante la primera inspección hecha por peritos de la Policía se detectaron manchas de sangre en la parte delantera del transporte, como así también un importante golpe en uno de los laterales, lo cual confirma que fue este el camión involucrado en el doble accidente mortal.



Los voceros consultados añadieron que en uno de los costados se detectó el faltante de plásticos del chasis y que coinciden con distintas partes del mismo material y que fueron halladas en inmediaciones del lugar del accidente.



Por otro lado, sobre quién pudo haber sido el conductor del vehículo ayer se identificó a dos posibles responsables del transporte, aunque ninguno de estos había sido ubicado por los investigadores.



Sobre la calificación que pesa sobre este último se sabe que ya se libró una orden de ubicación y detención para el responsable por doble homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la figura de abandono de persona.



Desde el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, se pidió informes al banco que sería propietario del transporte para determinar a qué actividades estaba relacionado el camión. También se solicitó un informe de cámaras de seguridad de peajes para intentar reconstruir el recorrido previo al accidente.



Referente de salud

La repentina muerte de Teófilo Gauto (37) y su esposa, Mirta Isabel Benítez (34), sacudió a la comunidad aborigen Perutí de El Alcázar. Es que Teo -como lo llamaban- era el vacunador, agente sanitario, referente de salud indígena y quien el jueves, horas antes de la tragedia, había estado atendiendo cuestiones relacionadas a la salud de los paisanos.



En febrero de este mismo año, El Territorio contó la historia de superación de Teo, quien hace un tiempo sufrió la muerte de su mamá como consecuencia de la falta de atención médica en una alejada aldea mbya y lejos de sumirlo en la angustia, lo motivó a transitar el camino de la salud para llevar la medicina directamente a las comunidades.



Es así que a mediados de 2007 empezó como voluntario, colaborando primero en la comunidad Nuevo Amanecer de la localidad de Wanda y hace casi siete años se estableció como agente sanitario de salud indígena en Perutí.



“Tomé esta decisión luego de que mi madre falleció por una inasistencia médica en Colonia Lanusse de Wanda, a unos 40 kilómetros de la zona urbana y era muy difícil llegar a la atención principalmente de urgencia, por eso decidí formarme y ayudar a la comunidad”, declaró en su momento Teo en diálogo con este matutino.



“La experiencia que me dejó todos estos años en la salud fueron de muchas cosas que nunca imaginé aprender y que sigo aprendiendo”, subrayó en aquella oportunidad el entrevistado y que por último acotó que “para iniciar la formación decidí buscar información, si podía entrar en salud pública que hoy en día se llama salud indígena y si bien al principio fue muy difícil porque conocía a poca gente y no sabía muy bien a donde ir, tuve mucha ayuda y acompañamiento del coordinador de agentes indígenas que me enseñó mucho”.