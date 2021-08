Se suman desde el Norte

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Tamanduá nació como una escuelita de básquet en mayo de 2018, que funciona dentro del club Guaraní de Eldorado y ahora desde la dirigencia decidieron que era el momento de pegar un salto y por eso el Oso participará de la Liga Provincial.



“Ésta será nuestra primera participación en los mayores”, explicó Daniel Dos Santos, presidente de Guaraní, ya que hace muy poco tiempo que existe el básquet.



“En marzo de 2018 pusimos en funcionamiento la escuelita de básquet y en un principio estaba pensado para las categorías más bajas, como una forma de promover el deporte. Pero con el tiempo se fue sumando gente y había muchos jóvenes que alguna vez jugaron al básquet en los otros clubes de la ciudad y vimos la posibilidad de participar también en mayores”, agregó Dos Santos.



Hoy Tamanduá tiene aproximadamente 100 jugadores que participan de las distintas categorías y a fin de mes se sumará, por primera vez, a la Liga Provincial. El conjunto de Eldorado integrará la zona Norte junto a El Coatí y Tirica, de la Capital del Trabajo, Siglo XXI de Puerto Rico, y Cataratas Básquet.



“En las categorías inferiores tenemos más o menos 75 chicos, y en la mayor unas 20 personas. Tenemos todas las categorías menos las sub 18 y sub 19, pero que el año que viene ya las tendríamos. Fue muy difícil mantener todas las actividades en el 2020 por la pandemia, y recién este año estamos empezando a normalizar todo de nuevo. El proyecto nuestro es crear distintas escuelas en la mayor cantidad de barrios posibles haciendo convenios con distintos clubes o instituciones”, contó Dos Santos.



Tamanduá carece de cancha propia por lo que se ve obligado a entrenar en distintos lugares.



La pandemia no solamente golpeó las intenciones del nuevo club de Eldorado, sino que también se vieron complicados a la hora de encontrar un lugar fijo para entrenar.



“Recién ahora estamos empezando a construir el playón donde alguna vez, ojalá, podamos contar con nuestra cancha. Mientras tanto entrenamos algunos días en la cancha de ABE (Asociación de Básquet de Eldorado) y otros en la del Centro Paraguayo”, expresó Dos Santos.



“Al principio podíamos utilizar también el polideportivo del kilómetro 3, pero como ahora está destinado a todos los operativos de vacunación ya no se puede”, agregó el presidente.



La participación de Tamanduá en la liga de mayores es sólo un paso más en el proyecto institucional del club, que crece poco a poco.



“Nuestra participación es un paso más en el desarrollo del club, y vemos con satisfacción que serán 10 clubes los que lo harán, ya que en una época sólo hubo 6. Pero nosotros no tenemos jugadores rentados, son todos jóvenes que sólo quieren jugar y contamos con un presupuesto muy bajo en relación a otros clubes”, confesó Dos Santos.



“Los costos que calculamos para poder participar son de aproximadamente 40.000 pesos por mes, tanto para los viajes, pago de árbitros y mesas. Conseguir apoyo es difícil porque la situación en general es complicada, pero vamos a llegar bien”, se mostró confiado el dirigente.



“No nos fijamos tantas expectativas deportivas, aunque queremos que nos vaya lo mejor posible, pero tomamos todo esto como un paso más en el desarrollo del club”, destacó Dos Santos.



Tamanduá espera ahora para conocer cuál será el fixture y contra quién debutará en un certamen que generó muchas expectativas, luego de un parate de más de un año por la pandemia de coronavirus.