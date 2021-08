Paraguay: disminución de casos y buen avance de la vacunación

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El vecino país, Paraguay, respira y ve con buenos ojos las nuevas cifras en cuanto a la cantidad de casos positivos por Coronavirus, lo que a su vez se refleja en la ocupación de camas en los distintos departamentos. La toma de conciencia junto al plan de inmunización anticovid son las principales herramientas que contribuyeron a dar esta buena noticia.



Miguel Ruíz, jefe de Vigilancia Epidemiológica del departamento de Itapúa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “Estamos contentos porque ha habido una disminución considerable en relación a la alza que se mantenía hace seis semanas atrás. El pico fue de 1.600 casos y en la última semana hemos tenido 120 en todo el departamento y eso condice todo con lo que es la ocupación de camas con una disminución considerable, ya que tenemos 120 camas y hasta ayer sólo estaban ocupadas eran 51 y eso nos llena de tranquilidad porque también va de la mano con la vacunación”.



“El total de los fallecidos hemos tenido 1.044 por coronavirus desde que comenzó la pandemia con el rango etario de 70 a 79 años. Ahora también bajó notablemente y todo tiene que ver con la conciencia de la gente, la inmunización y además que por el frío no se hicieron tantas reuniones clandestinas”, aclaró.



A su vez mencionó que hace seis semanas de 100 testeos que se hacían, casi el 50% eran positivos, mientras que en la última semana fue sólo del 12%. “Esto también es una buena noticia. Sabemos que está circulando la variante Delta pero se logró aislar y se pidió a través de algunos criterios que podamos acercar las muestras para poder secuenciar”, reconoció.



Plan de inmunización

Luz de Olivera, jefa del Programa de Inmunización de Itapúa, Paraguay mencionó que se avanza a paso firme.



“Hoy es un día de mucha alegría porque en todo el territorio paraguayo estamos completando la segunda dosis a adolescentes de 12 a 17 con comorbilidades que han recibido la Pfizer, realmente cuando se inició la campaña no hemos parado por fases dando prioridades a distintos rangos, iniciado con el sector de salud que ya completaron sus segundas dosis”, dijo.



Sobre la cantidad de vacunados comentó que se manejan por la cantidad de inscriptos a través de una plataforma virtual del Ministerio y que hasta el momento de 625 mil habitantes se llegó a el 30% de vacunados y en la segunda tenemos una brecha en relación con la primera.



“No tuvimos inconvenientes con la aplicación de la segunda dosis y estamos trabajando con Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Nosotros no notamos resistencia de la gente a vacunarse, siempre hay mucha afluencia de personas, tenemos vacunatorios que están funcionando las 24 horas para recibir a las personas que van”, concluyó.