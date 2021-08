Negri confirmó que avanzará el pedido de juicio político

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, confirmó ayer que avanzarán con el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por las reuniones sociales en Olivos, y sostuvo que “en un país serio un presidente no miente”.



“Las disculpas del presidente dejan gusto a poco. No es de caballero culpar a la pareja, debería hacerse cargo él. No fue solamente un descuido. Tampoco explicó por qué mintió a los argentinos al negar las reuniones sociales en Olivos. Se internó más en su laberinto”, dijo en Twitter.



“¿Por qué el poder hacía esto? Obvio que hay mal desempeño. Acá hubo tres bofetadas morales, esta es la gota que rebalsa el vaso. Se metieron con la educación, estuvieron los vacunatorios VIP y ahora estas reuniones VIP”, sostuvo Negri sobre la polémica en declaraciones radiales.



Al respecto, el dirigente radical dijo que “no alcanza con mandar al jefe de Gabinete a hablar” y señaló que “para Cafiero el error es que la foto se filtró, sino jamás decía nada”. “No alcanza con mandar al jefe de Gabinete a hablar. Hay errores que se pagan… Si el presidente tuvo la valentía de ir a un programa y desmentir todo hace pocas horas nomás. ¿Por qué la gente no puede estar indignada?”, agregó.



Al respecto, sostuvo que “cuando se presenta un pedido de juicio político” no mira “si se puede avanzar o no”, sino que lo que busca es “abrir el debate”.



“La Comisión de Juicio Político la han cerrado, ya hay pedidos de juicio políticos presentados. Esto se llama impunidad. El presidente decía que caería con la ley encima a todo aquel que violara la cuarentena, eso era aplicar el artículo 205 del Código Penal. La gente estaba en la casa, escondida, con miedo”, señaló Negri.

