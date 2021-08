El presidente reconoció la reunión en Olivos y dijo que no volverá a ocurrir

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández se refirió ayer a la foto en la que se lo ve junto a la primera dama Fabiola y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado. “No debería haberse hecho y claramente lo lamento”, dijo en un acto en Olavarría, por la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.



“Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y no debió haberse hecho. Debí tener más cuidados y no los tuvimos”, reconoció el jefe de Estado y agregó: “No volverá a ocurrir”.



El mandatario pidió permiso antes de su discurso para referirse a la fotografía que se filtró en redes sociales y que originó amenazas de juicio político por parte de la oposición.



“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy careta y nunca me escondí detrás de nadie cuando tuve que dar la cara”, expresó Alberto Fernández y aclaró: “Nada tengo que ocultar de mi vida personal, por eso se conoció la lista de la gente que entró a Olivos”.



“Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tuve que dar la cara; como decía (el ex presidente) Néstor Kirchner somos personas comunes con responsabilidades importantes”, señaló.



Explicó que la pandemia de coronavirus obligó a gestionar desde la quinta presidencial por recomendación de los médicos, pero advirtió que “Olivos se convirtió casi en una ciudad” por la cantidad de personas con las que debió reunirse, entre “gobernadores, diputados, secretarios, empresarios, actores, actrices, futbolistas y gente que tenía problemas y necesitaba ser oída”.



“Una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común es esa necesidad de escuchar a todos y viví todo ese momento en un gran vértigo, un vértigo que no me hizo tomar reuniones con 10 personas, sino con cientos de personas”, aseguró.



Y reiteró: “Cuando llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos lo hicimos público porque gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal”.



Luego, en otros tramos de su discurso, Fernández puso en foco la “miserabilidad” que queda al “descubierto”, a partir de las críticas y las acciones que impulsa la oposición para sembrar dudas en la gestión de la pandemia y de la emergencia.



Pidió entonces a los argentinos tener confianza y “pensar en la Argentina que soñamos”.



En relación a la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio de 2020, del que se supo esta semana a partir de que trascendieron una serie de fotografías donde ve a la Primera Dama, al presidente y a un grupo de personas celebrando en la residencia de Olivos, Fernández pidió disculpas y reconoció: “Debí haber tenido más cuidados que no tuve”.



El motivo oficial del acto era la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.



Sin embargo, las miradas pasaron por la reacción que tuvo el jefe de Estado respecto al escándalo por las visitas a la Residencia de Olivos.



Por la filtración de fotografías que demostrarían que se llevaron a cabo encuentros sociales en Olivos cuando éstos estaban prohibidos, Juntos por el Cambio decidió avanzar con el pedido de juicio político en contra de Fernández.



Cafiero, el primero en reconocer

En horas de la mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había sido el primero en salir a explicar la situación: “Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido. Sobre eso mucho más para agregar no hay”.



En ese sentido, Cafiero evaluó que la oposición “busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos”.



“Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia”, insistió el jefe de Gabinete.



De cara a las elecciones legislativas, Cafiero juzgó que “hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante”, expresó.

Un fiscal pidió el listado de visitas a Olivos

El fiscal federal Ramiro González pidió a Casa Militar el listado de personal funcional y de carácter privado que asistió a la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020 cuando imperaban en Argentina plena pandemia y aislamiento. Es porque tal cual se filtró una foto, supuestamente se realizó ese día por la noche el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez. Dicho encuentro tuvo lugar el martes 14 de julio de 2020, durante la celebración del cumpleaños número 39 de Yáñez. Nueve personas fueron invitadas. Ingresaron al chalet a las 21.30 y se retiraron, todos juntos, a la 1.47 del día siguiente.



Todos ellos, sin barbijo ni distanciamiento social, medidas clave para prevenir los contagios de coronavirus, y rompiendo con las estrictas imposiciones que el gobierno había establecido.

Negri confirmó que avanzará el pedido de juicio político