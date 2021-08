Sputnik: vacunarán desde el martes a mayores de 60 años

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Las 16.800 dosis del segundo componente de la Sputnik V que llegan a Misiones se aplicarán a los mayores de 60 años a partir del próximo martes y hasta el jueves, por terminación del DNI, según especificaron desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia.



La inmunización se realizará en todos los puestos fijos de la provincia, en Posadas se hará en el polideportivo Finito Gehrmann. Será para aquellos que hayan cumplido las doce semanas o más de aplicada la primera.



De esa manera, el martes 17 será el turno de quienes tengan el DNI finalizado en 0,1,2 y 3; el miércoles para los que concluyan en 4, 5 y 6; mientras que el jueves le tocará a aquellos que terminen en 7, 8 y 9.



Alrededor de 60 mil misioneros se aplicaron la primera dosis con la vacuna rusa y de ese total, se estima, que unos 13 mil tienen más de 60 años. Es de suponer que en función de la disponibilidad, se irá bajando la edad, teniendo además como condicionante el intervalo de doce semanas desde la primera dosis para aquellos que hayan optado por no combinar con AstraZeneca o Moderna.



Convocatoria a docentes

Los docentes que se ya se hayan aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V ya pueden acercarse desde hoy a cualquiera de los vacunatorios a optar por el esquema heterólogo (combinación), de manera voluntaria para completar esquema de vacunación con AstraZeneca o Moderna como segunda dosis.



No deberán contar con turno previo, solamente deben presentar su DNI y el carnet de vacunación a los vacunatorios fijos de Covid-19 de la provincia.



El inicio del esquema combinado fue para mayores de 60 años, en principio con la AstraZeneca y desde el martes se puede optar por la vacuna Moderna.



No obstante, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia se remarcó -como también a nivel nacional- el carácter opcional de esta convocatoria, es decir, aquellos que quieran esperar el componente 2 de la rusa podían hacerlo.



Por otra parte, desde ayer hoy y hasta el lunes, los mayores de 50 años que se hayan aplicado la primera dosis de Sputnik V, pueden acercarse a los vacunatorio fijos, sin terminación de DNI, para aplicarse la vacuna AstraZeneca o Moderna como segunda dosis.



Ayer en un principio de había convocado al grupo de 50 a 54 años por terminación de DNI, que desde hoy ya quedó liberado a demanda.



58% de la población vacunada

Argentina tiene el 58% de su población vacunada contra Covid-19 con una dosis y un 20% con dos dosis, es decir, con el esquema completo. En este escenario, el gobierno puso como prioridad, al menos hasta fin de este mes, acelerar las aplicaciones de segundas dosis ante la amenaza de la variante Delta del coronavirus.



El jueves hubo un paso adelante en el marco del plan de vacunación: un millón de dosis de la vacuna Sputnik V elaboradas por el laboratorio Richmond en la localidad bonaerense de Tortuguitas recibió la aprobación definitiva del Instituto Gamaleya de Rusia para que puedan distribuirse por todo el territorio nacional. Se trata de 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2.

En cifras

16.800 Es la disponibilidad que tiene Misiones del segundo componente de la Sputnik V para completar los esquemas de vacunación contra el Covid-19

13.000 Los misioneros que tienen más de 60 años en adelante y se aplicaron la vacuna rusa como primera dosis. Son unos 60 mil los que se pusieron esta vacuna.

