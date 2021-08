Partidazos en carpeta

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Hoy continuará la sexta fecha de la Liga Profesional de fútbol con cuatro encuentros. En los dos destacados, River se enfrenta desde las 18 a Vélez, mientras que Independiente buscará en Rosario un triunfo que le permita mantenerse en lo más alto de la tabla.



River, con varios suplentes, recibirá a un alicaído Vélez en el estadio Monumental, desde las 18 con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación a cargo de Fox Sports.



El Millonario, tras la derrota el miércoles como local (1-0) ante Atlético Mineiro que lo deja mal parado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, guardará titulares para intentar revertir el resultado el miércoles próximo en Brasil.



El equipo de Marcelo Gallardo suma siete unidades en la LPF y lleva dos fechas sin triunfos, el empate de local ante Huracán y la derrota de visita frente a Godoy Cruz.



El golpe sufrido en el Monumental ante el Mineiro, que lo venció 1 a 0 con un doloroso gol de Ignacio “Nacho” Fernández, dejó al equipo en una complicada situación ante el duro equipo brasileño, que también eliminó a Boca con polémicos arbitrajes, ya que deberá ganar en Belo Horizonte para avanzar a las semifinales de la Libertadores.



Gallardo, si bien no acostumbra a adelantar la formación de su equipo, dispondrá de un once alternativo y con valores de sobrada calidad para jugar ante Vélez, una base de la formación que cayó ante Godoy Cruz en Mendoza, con hombres de la categoría de Enrique Bologna, Jonathan Maidana, Robert Rojas, Agustín Palavecino, Jorge Carrascal y Federico Girotti.



Este equipo muletto podría tener un inesperado refuerzo en Enzo Pérez, quien llegó al límite de amonestaciones en el cotejo ante el conjunto brasileño y por lo tanto está inhabilitado para jugar en Belo Horizonte.



River no puede darse el lujo de seguir dilapidando puntos en la LPF ya que debe pensar en la clasificación para la Libertadores 2022, con la idea de no cortar la racha que vive de siete copas jugadas de manera consecutiva.



Por el liderazgo en solitario

Por otra parte, el escolta Independiente visitará desde las 20.15 en el Gigante de Arroyito a Rosario Central, que pondrá un equipo alternativo ya que preservará a los titulares para la revancha ante Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana.



El partido contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports.



Independiente, que viene de ganarle 1-0 el clásico de Avellaneda a Racing, llega a este encuentro con tres lesionados que no serán de la partida: el marcador lateral izquierdo Lucas Rodríguez -con una pubialgia- y los volantes centrales Lucas Romero y Lucas González, quienes están desgarrados.



El técnico del Rojo, Julio César Falcioni, los reemplazará a priori con Thomas Ortega por Rodríguez, en el lateral izquierdo de la defensa; y por Juan Ignacio Pacchini y Domingo Blanco como mediocampistas.