Vecinos rechazan traza de la línea 132Kv

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Vecinos de Garuhapé rechazan la nueva traza de la línea 132 kilovoltios (kv) de Energía de Misiones que pasará por una calle principal. La obra que solucionaría los problemas eléctricos en la zona Norte de la provincia se encuentra paralizada.



Ricardo Bogado, ingeniero forestal y vecino de la zona, dijo a El Territorio que la obra afectaría a unas 50 familias, algunas con construcciones preexistentes, los demás con plantaciones, lotes privados y futuras construcciones familiares. “En 2018 nos enteramos de este cambio de traza a través de una notificación que hizo llegar Emsa a los vecinos y con nuestra negativa comenzó todo. Hicimos varias presentaciones tanto a Energía de Misiones, a la Secretaría de Energía, al intendente y nunca tuvimos resultados”, señaló.



“Con esta gestión logramos reunirnos con Energía de Misiones y la empresa contratada para iniciar las obras, nos explicaron la idea, la tecnología que ellos mencionan se llama line post y sobre el mismo poste irían instaladas las dos líneas. En ese caso reducirían el espacio de zona de seguridad, pero igual creemos que usando el mismo cable, la incidencia del campo magnético que puedan generar esas líneas sobre ese mismo poste va a tener una zona de seguridad mayor a los que ellos dicen, es por eso que nos negamos a que las líneas crucen por donde tienen planificado", sostuvo.



"Si quieren implementar esa tecnología, que lo hagan en el mismo lugar donde ya estuvo diseñado desde la década del 70 y que sea respetada esa zona de seguridad que es más amplia de la que ellos proponen”, argumentó.



“Ellos dicen que es inviable porque no se puede trabajar sobre una línea que ya está conduciendo energía y más a esa potencia, que es razonable, y nosotros decimos, que si el beneficio es para toda la provincia, cosa que no nos negamos, pedimos que trabajen como nuestra cooperativa, que cuando hacen cambios trabajan los fines de semana, que corten la energía durante determinado tiempo”, sostuvo.



Bogado reclamó que no se trabaja de forma coordinada y que los damnificados se enteran cuando los convenios están firmados.



En mayo pasado, el Concejo Deliberante de Garuhapé sancionó “apoyar los trámites a realizar por los vecinos afectados por la resolución 521/14 de cambio de traza del proyecto denominado “Línea 132 Puerto Mineral-Eldorado” para lograr el cambio de trazado, realizarlo a través de algún método que no afecte a los vecinos, o lo haga de una manera menos invasiva”.