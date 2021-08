Las esculturas sobrenaturales de Motkoski salen a la luz

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:06hs.

Macizos seres interestelares y dioses antropomorfos protectores de los tiempos habitan el taller de José Martín Motkoski (70).



Con sus manos y la ayuda de pocas herramientas talló las gigantes figuras de madera que representan momias, extraterrestres de cabeza alargada y ojos brillantes, un monstruo depredador con dientes de hueso, un fauno, el hombre polilla y sus prominentes colmillos… Un poblado de fantasía donde existen y conviven sin conflictos universos y eras.



Motkoski es herrero de toda la vida y lleva casi medio siglo trabajando en la posadeña esquina de Rademacher y Chubut. En los últimos años ha cambiado de materia, dejó de lado el metal y de su chacra en Almafuerte extrae la madera de árboles caídos.



Vertebrando la forma natural con su imaginación da vida a las llamativas criaturas aladas o terrestres “siempre pacíficas y guardianas de la vida y de la inteligencia”, describió.



A veces sus extraños y amigables humanoides salen a la vereda, de otra manera no se los podría conocer ya que el hombre jamás expuso o vendió sus esculturas.



“Yo no sé si soy un artista, un escultor, yo soy un herrero hace 40 años y hace unos seis años -después de que me jubilé- que hago estas figuras de madera, nadie vino nunca a decirme algo lindo o feo por mi trabajo. Yo hago para mí, para mi familia, mis nietos. Aunque claro que me gustaría mucho que la gente lo vea”, explicó en una entrevista con El Territorio.



Cable a tierra en pandemia

Fue cuando sobrevino la cuarentena por la pandemia que comenzó a producir con apenas pausa y sólo de este período ya cuenta unas 20 piezas, las más grandes tienen más de dos metros y unos 200 kilos. “En 2016 hice las primeras figuras con los mitos de Misiones y el resto fue todo trabajo durante la pandemia, fue mi cable a tierra. Los meses que no pude viajar a la chacra me pasé tallando”, expresó.



‘‘Todos tienen nombre’’, dijo y los llamó uno a uno: Depredador, Pomberito, Alunaki, la Caá Yarí, Josefina y María de especie extraterrestre, la momia de Nefertiti.



Al artista de familia de inmigrantes polacos y que de chico fue agricultor siempre le atrajeron los misterios del cielo y de la tierra. Una curiosidad que alimenta con horas de documentales sobre todo que aborden hallazgos alienígenas, ufología y sus posibles vínculos con antiguas civilizaciones y la mitología universal y regional.



Recordó que cuando era un joven trabajador de la chacra y no tenía claro su futuro, había una zona de monte con vestigios de una antigua cultura originaria a la que iba con frecuencia para pensar en soledad.



“Era un sitio arqueológico, incluso hace un tiempo fueron especialistas que dijeron que iban a estudiar, pero no aparecieron nunca más. Bueno, la cosa es que ahí una noche de luna llena yo me puse a reflexionar y les pedí a los ancestros o a la naturaleza que me den una orientación”.



Debieron pasar muchas cosas hasta que relacionara ese episodio trascendental con su oficio de artesano.



“Para mí ser herrero y ahora trabajar con la madera es un regalo que me otorgaron los que escucharon mi pedido. Desde entonces cuido más que nunca el monte, la naturaleza, agarré las maderas sueltas como una forma de reciclar y respetar el recurso, así fue que empecé a tallar y no compré ninguna herramienta, sólo ocupo las que ya tenía: un machete, la amoladora, motosierra, un escoplo”, confió.



Sus maderas preferidas para trabajar son el timbó y la maría preta, también utiliza en sus esculturas el coco, semillas y huesos.