Juana Repetto, feliz por los cinco años de Toribio

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Muy emocionada por el quinto cumple de Toribio, su hijo mayor, Juana Repetto posteó en Instagram una tierna foto que le sacó jugando en la calle y le dedicó un mensaje. “Hoy cumple 5 la persona más especial de mi vida, la que vino a cumplir mi sueño. La que me regaló y me regala las experiencias más espectaculares del mundo. Y miento, por que es aún mucho más de lo que siempre soñé; superó todas mis expectativas”, escribió.



Y lo describió con ternura: “Sos un ser tan especial, sensible, generoso, inteligente, empático, atento, protector, curioso y tan compañero que me emociona. Gracias por ser parte de mi vida, que sin duda es cada día mejor desde que llegaste”.



Acto seguido, le deseó una vida muy feliz y le prometió que siempre lo acompañará: “Te amo, amor mío. Te deseo una vida llena de felicidad, salud, amor y magia. Seguiré haciendo todo lo posible por acompañarte de la mejor manera, fallo un montón, MUCHO, mucho más de lo que me gustaría pero te prometo que jamás dejaré de laburar para ser cada día un poco mejor... Eso es lo que te merecés y más. Te amo infinito, feliz en tu día hoy y siempre”.