Britney se encamina a la libertad, su padre llegó al acuerdo

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El padre de Britney Spears acordó alejarse de su papel como tutor legal del patrimonio de la cantante apenas unas semanas después de que un nuevo equipo legal presentó una petición para destituirlo y reemplazarlo con un contador público autorizado, informó la prensa internacional.



Según informó el portal TMZ, Jamie aceptó dejar el cargo de curador de la herencia de la intérprete y explicó que quiere trabajar con el tribunal y Mathew Rosengart, el abogado de su hija, en una transición ordenada con el próximo tutor.



Después de 13 años en los que la situación de la cantante se mantuvo estable, con su padre Jamie Spears como tutor legal, pese a que ella una y otra vez pedía ante la Justicia volver a valerse por sí misma. El pedido y la cobertura mediática se recrudeció cuando el 23 de junio en una audiencia Britney dijo a la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles que la situación con su padre era “abusiva” y le impedía “vivir una vida plena”.



“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz”, dijo.



Luego, durante la audiencia del 14 de julio se aprobó a Mathew Rosengaert para reemplazar a Samuel D. Ingham como abogado de Spears y la cantante acusó a su padre de abusar de la tutela. Más tarde ese mes, su equipo legal presentó una petición para nombrar a Jason Rubin como sucesor del curador del patrimonio de Spears, cuyos antecedentes incluyen litigios financieros por abuso de ancianos y experiencia en contabilidad forense, informó el sitio especializado Hollywood Reporter.



La abogada de Jamie Spears, Vivian Thoreen, presentó el jueves una respuesta a la petición para su destitución. Rechaza muchas de las acusaciones de irregularidades y dice que “no hay motivos fácticos” para suspenderlo o expulsarlo, pero, no obstante, está de acuerdo en que es hora de detener la pelea.



“Es muy discutible si un cambio de curador en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears. Sin embargo, aún cuando el Sr. Spears es el objetivo constante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella “, escribió Thoreen en la presentación.



Y agregó que “el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para prepararse para una transición ordenada a un nuevo tutor”.



“Cuando se resuelvan estos asuntos -concluyó- el Sr. Spears estará en condiciones de hacerse a un lado. Pero no hay circunstancias urgentes que justifiquen la suspensión inmediata del Sr. Spears”.



Frente a esta decisión, el abogado de Britney emitió un comunicado en el que describía la decisión de Jamie de alejarse como “una gran victoria para Britney Spears y otro paso hacia la justicia”. Sin embargo, dejó en claro que la pelea no terminó: “Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre su conducta durante los últimos 13 años, mientras él cosechó millones de dólares de la herencia de su hija”.