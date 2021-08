Infinite: Mark Wahlberg apuesta a una película original en un mundo de secuelas y remakes

sábado 14 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El actor estadounidense Mark Wahlberg, protagonista de Infinite, la cinta de acción y ciencia ficción que llegó el viernes al streaming a través de la plataforma Paramount+, aseguró que confía en que el público “va a disfrutar” el filme porque “es difícil encontrar algo original en un mundo de secuelas, remakes y relanzamientos. Y adelantó además que la película tiene también un lado “inteligente y sofisticado”.



El experimentado intérprete y productor se unió al realizador Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, 2001; la saga de El justiciero, 2014 y 2018) para llevar a la pantalla chica una trama que combina elementos espirituales como la reencarnación con ambiciosas escenas de efectos visuales, combates cuerpo a cuerpo, persecuciones automovilísticas y explosiones.



Basada en la novela “The Reincarnationist Papers”, de D. Eric Maikranz, la trama tiene una premisa intrigante con Wahlberg en el papel de Evan McCauley, un hombre automedicado y al borde del colapso mental que descubre que es buscado por las dos facciones de un grupo secreto que se hace llamar “Los Infinitos”, que reúne a personas que tienen recuerdos de cada una de sus reencarnaciones y que mantienen una guerra desde hace siglos.



“Mi personaje realmente no sabe quién es, es el tipo de persona que lleva lidiando con problemas internos, fue diagnosticado con esquizofrenia desde muy joven, tiene problemas de memoria. Sabe que tiene un pasado pero no cómo unir todas las piezas y ahora básicamente está siendo perseguido por diferentes personas y no sabe por qué”, explicó Wahlberg en declaraciones a Télam y otros medios internacionales durante la presentación oficial de la película en una conferencia que se llevó a cabo por streaming, pero de manera global.



Es que McCauley es acosado desde joven por visiones de lugares que nunca visitó y está dotado de habilidades y saberes que nunca aprendió.



Su diagnóstico psiquiátrico no hizo más que confundirlo. Y no sabe que él es el líder de “Los creyentes”, el grupo de Los infinitos que busca que sus dones sirvan para el progreso de la humanidad.



“Los infinitos son reencarnaciones, y con cada ciclo vital pueden mantener las habilidades que aprendieron antes, y de esa forma evolucionar y volverse más dotados, más talentosos”, explicó el actor dos veces nominado al Oscar, al tiempo que acotó que no daría más adelantos para no estropear el final de la cinta a los televidentes espectantes por verlo en acción.



Cuando inicia la trama, McCauley es hallado por sus compañeros de vidas anteriores para una lucha contrarreloj contra “Los nihilistas” liderados por Bathurst (Chiwetel Ejiofor), que buscan acabar con toda la vida para detener el repetitivo ciclo de reencarnaciones, al que ven como una condena eterna más que como un regalo.



El filme, cuyo reparto completan Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, con Toby Jones y Dylan O’Brien tenía destino de salas de cine en 2020, pero la pandemia forzó a Paramount a suspender y, tal como ocurre en estos meses con otros grandes estudios, a cambiar la estrategia para estrenar directamente en streaming.



“Era un poco diferente al tipo de historia a la que estoy acostumbrado. Nunca me había metido en un proyecto que tiene elementos de acción, de thriller y de ciencia ficción también. Y pensé ‘tengo que hacer un par de estas antes de que sea demasiado viejo para ser creíble en el papel’”, bromeó Wahlberg, que en junio pasado cumplió 50 años, sobre lo que lo atrajo del proyecto, que también coprodujo.



Para el actor nacido en Boston, Infinite presenta “un mundo que no se ha visto antes, lo que es bastante difícil de conseguir”: “De alguna manera es como que ya hemos visto todo, pero es una historia única. Creo que quienes quieran ver todo esa cuestión de deseo cumplido que tienen las películas de superhéroes, pero a la vez con los pies más en la tierra, con más profundidad, se van a sentir gratamente sorprendidos”, aventuró quien es reconocido por interpretar películas de acción, violencia y comedia.



Además del supuesto esotérico-filosófico del que parte el relato, para Wahlberg Infinite es atractiva por sus escenas de acción, uno de los fuertes del protagonista: “Leer un guion, cuando creías que prácticamente ya se ha hecho todo, y encontrar escenas que te dejen preguntándote cómo algo como lo que ves en la página se puede lograr de una forma realista es muy impresionante”, recordó el actor.



“Es difícil -añadió- encontrar algo original en un mundo de secuelas, remakes, relanzamientos, y a la vez inteligente y sofisticado”.