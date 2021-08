Sebastián Villa rompió el silencio con un mensaje para la gente de Boca

viernes 13 de agosto de 2021 | 17:04hs.

En Boca esperaban que Sebastián Villa volviera al país este viernes, después de haber decidido unilateralmente dejar de jugar en el Xeneize y además, viajar a Colombia por motivos personales, pero el atacante colombiano sigue en su país natal y esta tarde rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales.

"A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso quién hoy gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y mucho más tranquilo", escribió Villa.

Y luego aclaró: "En lo deportivo quiero dejar en claro que en ningún momento voy a ser desagradecido con @bocajrsoficial, al contrario. Estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y lo seguiré siendo".

"Sólo quiero aclarar que siempre hablé de frente y a la cara con las personas que lo tenía que hacer y planteé un crecimiento personal, familiar y profesional", comentó.

Por último agradeció "a las personas que se preocuparon por la salud de mi mamá, lo que es importante realmente, a compañeros y amigos".

Hace dos semanas, el colombiano -con contrato vigente hasta diciembre de 2024- tomó la decisión de irse de Boca y se llevó todas sus pertenencias del predio de Ezeiza como para no volver. Sin ninguna oferta por la que la dirigencia del Xeneize esté dispuesto a transferirlo, en Boca no se tomaron para nada bien la actitud del futbolista, que no solo dejó de ir a los entrenamientos, sino que se volvió a su país, argumentando necesitar estar cerca de su madre por cuestiones de salud.

Mientras tanto, en los últimos días Boca volvió a rechazar una nueva oferta del Brujas de Bélgica, el único club europeo que buscó negociar por Villa. Es que los belgas ofrecieron siete millones de dólares, apenas por encima de la mitad del monto que pretende el Xeneize: 12 millones de la moneda estadounidense. El tercero en discordia es el Deportes Tolima, club del que salió el atacante y que todavía conserva un 30% de los derechos económicos, por lo que se mantiene expectante ante una inminente venta.