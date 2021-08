Se presentó la décima fecha del TC y anunciaron cómo comprar las entradas

viernes 13 de agosto de 2021 | 14:44hs.

La décima fecha del Turismo Carretera, que se disputará el 22 de agosto en el Autódromo Rosamonte de Posadas, se presentó oficialmente en la recta principal del escenario misionero.

Con la aprobación de los protocolos y el visto bueno de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), la fecha contará con la presencia de 2.000 espectadores, lo que genera gran expectativa en los fanáticos de la categoría.



En este sentido, una de las novedades más importantes es la confirmación de la venta de entradas, que se habilitarán para la compra el martes 17 de agosto desde las 8 hs, a través de la plataforma virtual automovilismomisionero.com.ar creada por el grupo de trabajo del Automóvil Club Misiones (ACM).

La fecha llevará el nombre de Gran Premio Rosamonte y marcará el final de la Etapa Regular del TC.

Voces de los protagonistas

El Gobernador Dr. Oscar Herrera Ahuad encabezó la conferencia de prensa que contó con la presencia del Intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, el ministro de Turismo José María Arrúa, el ministro de Salud Oscar Alarcón, el presidente de Vialidad Sebastián Macías, el diputado provincial Dr. Martín Cesino, el contador Javier Esquivel representando al ACM y el piloto local Carlos Okulovich (Torino).

El ministro de Turismo José María Arrúa fue quien tomó la palabra en representación del gobierno provincial y resaltó que “la vuelta la categoría nos alegra mucho y recién hablaba con Carlitos (Okulovich) y será la primera carrera del Litoral con público. Eso va a ser un agregado para que el público, aunque sea reducido, pueda disfrutar de este espectáculo. Además, esa seguridad es la que necesita el turismo para reactivarse que además le da previsibilidad. Esto es una muestra más de que esta sucediendo y nuevamente se van movilizando los hoteles, la gastronomía y eso los misioneros ya dieron señales y esto es una muestra más. Del sector turístico estamos muy entusiasmados con estos eventos y recién el gobernador dio algunas pautas que van a venir más eventos para Posadas, que está cada día más linda. Me animo a decir que lo peor ya lo pasamos. El autódromo está espectacular”.

A su tiempo Carlitos Okulovich agradeció a todo el grupo humano del Automóvil Club Misiones y recordó que “vinimos hace un mes y esto era un abandono total y hoy es otro autódromo. Va a ser un orgullo poder mostrar el autódromo en la condición que está.” También destacó el trabajo realizado “Felicitar a todos lo que hicieron posible que va a ser con público, a Oscar (Herrera), al ministro de Salud... Nosotros viajamos todo el año y correr sin público la verdad es que desmotiva y acá vamos a poder disfrutar de correr con público. En lo deportivo vamos a salir a dar el 110 por ciento para conseguir el mejor resultado. Posadas siempre me trató bien”.

Por su parte el Contador Javier Esquivel coordinador general del ACM, resaltó: "Por las circunstancias actuales y por el escaso tiempo de trabajo que teníamos cuando nos confirmaron la fecha, organizar esta carrera se transformó en un desafío muy grande. Sin embargo, tomamos la decisión de intentarlo y, con planteos claros y transparentes, encontramos el respaldo para lograr lo que hoy está a la vista de todos. Esto es posible gracias al gran apoyo del Gobierno Provincial, de la Municipalidad de Posadas, de la Dirección Provincial de Vialidad, del Ministerio de Salud y de empresas privadas que comparten con nosotros la pasión y nos acompañan en esta nueva etapa".

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad expresó “La importancia de tener el TC de vuelta acá en Posadas es apostar a la vuelta de los eventos y vamos a apoyar para ver si podemos traer el Turismo Nacional en Oberá u otra categoría, vamos a traer otros eventos en Posadas y capaz alguna categoría nacional en Posadas. La llegada del TC no tiene que ser poner a Misiones una vez al año en la vidriera nacional. Hoy tenemos más de diez pilotos que están corriendo a nivel nacional y si seguimos trabajando con seriedad vamos a seguir sacando valores de exportación que se formaron acá”.

“El automovilismo provincial fue el primer deporte federado que se habilitó que no lo tuvieron otras actividades y en nuestro zonal son 200 familias que viven de esto y movilizan repuestos, movilizan las economías de las ciudades con un auto de carrera, de rally, con un karting o con una moto y son el semillero de nuestro automovilismo. Después pasó lo que pasó y yo no lo tomé como fue un problema a los protocolos a los protocolos establecidos. Que fue también, pero fue más una falta de respeto a esos profesionales que viven de esto y que si cumplieron con los protocolos. No fue un problema contra el municipio o contra el gobierno provincial, sino contra los que venían haciendo bien las cosas. Estas obras que hicimos acá y que vamos a hacer en Oberá, van a quedar para el zonal, porque son el semillero y mejorar toda la infraestructura para que los pilotos del zonal y sus familias se sientan cómodos”, explicó Herrera.

El presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macias, también estuvo en el autódromo y dio detalles de los trabajos realizados. "Después de la visita de a ACTC empezamos a trabajar en la pista. En los boxes se reasfaltó la calle de boxes que era uno de los pedidos, se realizó el bacheo en otros, se pusieron los taludes pedidos por la categoría. Se removieron las vías de escape y se construyeron los muñecos de gomas para la seguridad y ahora estamos en la etapa final que es el parquizado y la pintura de señalización”.

Es prioridad estar vacunados

Comenzó la cuenta regresiva para vivir la 14° edición del TC en Posadas y los 2000 fanáticos que podrán ingresar al autódromo ya palpitan el próximo paso que será adquirir su entrada. Desde el ACM recordaron que para ello será obligatorio estar vacunado con una dosis al menos 15 días antes.

Cada usuario que acceda a la plataforma digital podrá comprar 4 entradas, que serán intransferibles y personalizadas. En los próximos días del ACM emitirá un instructivo con más detalles de la venta de entradas.