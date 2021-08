Misiones no registró muertos por Covid después de casi tres meses

viernes 13 de agosto de 2021 | 6:04hs.

En el parte epidemiológico de ayer, un dato se destaca e inyecta cierta esperanza. Misiones no registró ninguna víctima mortal de Covid-19 ayer, siendo la última vez que no tuvo óbitos en la jornada el 27 de mayo. Es decir, después de casi tres meses la provincia no tiene muertes a causa del Sars-Cov-2, según la información oficial que se desprende del Ministerio de Salud Pública.

En tanto, sí se registraron contagios: 158. Así desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada, acumula 33.233 positivos y 660 fallecidos. Además son 30.961 (157 ayer) las personas que lograron superar el virus.

Los nuevos positivos pertenecen a las localidades de Posadas (89), Puerto Rico (14), Oberá (13), San Vicente (9), Montecarlo (6), Eldorado (6), Apóstoles (5), Aristóbulo del Valle (5), San Pedro (2), Puerto Piray (2), El Soberbio (2), Concepción de la Sierra (1), El Alcázar (1), Garuhapé (1), Garupá (1) y Puerto Esperanza (1). De los nuevos contagios, 140 poseen un nexo epidemiológico establecido, mientras que 18 no poseen un nexo, el cual se encuentra en estudio.

Misiones acumula 1.612 casos activos con 118 pacientes internados. Además, son 8629, las personas que se encuentran aisladas de manera preventiva.

En cuanto a la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se mantiene en 49%. Es decir, de un total de 206, 104 están libres en los hospitales de la provincia.

Por otro lado, otras 182 personas murieron y 13.369 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 108.569 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.066.253 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.623 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 51,6% en el país y del 49,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 36.038.031, de los cuales 26.484.592 recibieron una dosis y 9.553.439 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 41.118.214.

Un 28,37% (3.794 personas) de los infectados (13.369) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 5.066.253 contagiados, el 93,03% (4.713.411) recibió el alta y 244.273 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que fallecieron 92 hombres y 88 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires, y una de Corrientes fueron reportadas sin dato de sexo.

Confirman variantes en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó ayer cinco nuevos casos de variantes de coronavirus en la provincia, con lo que suman 74 las personas que contrajeron alguna de las mutaciones del virus.

El jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, informó que, en el marco de la vigilancia genómica regular, se detectaron cinco pacientes que contrajeron alguna variante del virus SARS-CoV-2 en la provincia.

De ellos, tres corresponden a la variante Gamma (Manaos) y dos a Lambda (Andina), con lo que hasta ayer suman 74 las personas que contrajeron Covid-19 con alguna de las mutaciones del virus identificadas en la provincia.

El profesional manifestó que el Ministerio de Salud Pública recibió los resultados del instituto Malbrán y detalló que, de los nuevos casos confirmados, dos de la variante Gamma corresponden al departamento Metán y uno al de Salta Capital, mientras que los de la variable Lambda fueron detectados en Capital y La Caldera.

De las 74 personas que contrajeron coronavirus con alguna de las variantes en la provincia, 32 corresponden a Gamma; once a Alpha (Reino Unido); 29 a Lambda; una a Zeta (Río de Janeiro) y el restante a la variante Delta.