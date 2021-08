Emotiva despedida

viernes 13 de agosto de 2021 | 6:01hs.

A horas de emprender el viaje a Buenos Aires, escala previa a Tokio, para ser parte de los Juegos Paralímpicos, Mahira Bergallo compartió en su Facebook una emotiva carta que le escribió su entrenador Jorge ‘Chino’ Flores, quien por una cuestión de cupos no podrá viajar a Japón pero la asistió en toda la preparación.

La máxima cita del deporte paralímpico se desarrollará del 24 de agosto al 5 de septiembre y Mahira competirá en lanzamiento de bala adaptado.

Pero así como hoy disfruta de ser la principal protagonista de un hecho histórico para el deporte local, ya que es la primera atleta obereña que accedió a los Juegos Paralímpicos, también tuvo que afrontar y superar situaciones difíciles. Y en ese camino siempre contó con el incondicional apoyo del Chino Flores.

Años de entrenamiento con sol y lluvia, calor y frío. Viajes, muchas alegrías y algunas frustraciones. Pero llegó la recompensa para tanto sacrificio, tanta pasión y compromiso por parte del binomio Mahira-Chino.

“Quiero que todos tengan a un Chino en sus vidas. Estas son sus palabras y las quiero compartir porque son las palabras más sinceras y verdaderas que alguien pueda decir. Te quiero mucho Chino”, escribió en Mahira en su Facebook a modo de introducción.

En sus palabras dedicadas a la atleta, el profesor puso en relieve la importancia del logro para el deporte adaptado en la provincia y destacó que el trabajo con los atletas lo hizo “renacer” cuando pensaba que se iba a retirar de la profesión tras muchos años de carrera.

“Largo fue el camino recorrido, altas, bajas, alegrías, de todo. Así es la vida, tengo 50 años, 24 años de escuelas, ya pensé que terminaba mí carrera y doblé en una esquina donde dice deporte adaptado y renací de nuevo, porque la forma en que ustedes, mí grupo de atletismo, enfrenta la vida es asombroso. Tengo un grupo de rengos, mancos, ciegos, sordos y ahí descubrí el valor de la persona, de la vida, del buen trato con el otro, de tener un corazón para dar si el otro necesita”, escribió Flores y reconoció que “recién ayer creo que entendí lo que logramos Mahira, lo hicimos solitos acá en Oberá y cuando nadie creyó adónde apuntábamos se dio; no es increíble porque te vas a Japón, no es imposible porque lo hicimos”.

“Tengo muchas ganas de llorar de felicidad por vos, por tu familia, por el grupo de rengos, mancos, ciegos y sordos, porque somos personas igual que todos; perdón la pelean igual y más que todos y ahora sé por qué varios atletas paralímpicos dicen volverían a nacer con una parálisis cerebral. Amo lo que hago, amo el deporte adaptado, amo la educación física y volvería a repetir mí vida tal cual la viví. Ya nos va a tocar volver a viajar juntos y por ahí, quien te dice, sumamos otros atletas obereños porque ahora que sé que se puede no me conformó con uno”, expuso Flores y directamente a Mahira le pidió “sacate la mochila de que salga o no, ya ganaste. Disfruta Mahira, disfruta a full, cuando comas una golosina acordate de Facundo, cuando entres en calor vas con Dani y el otro Facu, cuando hacés los multi estás trabajando con Edgar, con Braian, las pasadas rápidas de 20 con Maxi, con Evelin, con Carla, las últimas vueltas con Leo compañero de viaje y que estuvo cerca también y cuando te sientas, sentate contra la espalda de Fabi en el banco, así que cuando tires vas a estar en el Ian Barney y hace lo que mejor haces, disfrutar de lo que haces. Disfrutá. Te quiero mucho”, cerró Flores.