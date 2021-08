“Me recuperé milagrosamente y estoy feliz”, la palabra de Chano antes de dejar la clínica

viernes 13 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Chano Charpentier, que ayer transitó su día 17 de internación en el Sanatorio Otamendi, al que ingresó el pasado 26 de julio tras recibir un disparo a quemarropa por parte de un agente de policía, grabó un video a horas de recibir el alta médico: “Me recuperé milagrosamente”, contó el cantante sobre su evolución de un complejo cuadro que lo puso al borde de la muerte.

En el video agradeció la atención de los profesionales que lo atendieron, también las muestras de cariño y afecto de la gente y relató que no irá a su casa, sino a un centro de rehabilitación, por lo que pidió a la prensa que respeten su privacidad y la de los pacientes que están en esa institución.

El músico explicó que grabó el mensaje con ayuda de su familia y que estaba esperando la autorización de los médicos para dejar el hospital, el egreso se concretó durante la tarde y a resguardo de los flashes.

En las imágenes, se lo ve sentado en un sillón, frente a una ventana, de buen ánimo, con una remera rayada, pantalón de gimnasia y una campera deportiva. “Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Sanatorio Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel de profesionales, médicos enfermeros, gerentes, quienes me han tratado como nunca me trataron en un hospital”, comenzó el ex líder de Tan Biónica.

Quiero agradecer a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, a los cronistas: no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas”, expresó y explicó cómo seguirá todo: “Me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento y necesito respeto no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para seguir con su tratamiento de su enfermedad y adicción”.

Para cerrar, se dirigió a su público: “Por último quiero agradecer a los fans, la manifestación de afecto, ante cada momento difícil me puse a leer sus declaraciones de amor. Yo también estoy para ustedes. Los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir”.

En la madrugada del lunes 26 de julio el músico quedó en medio de un violento episodio en su casa en la ciudad de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de Buenos Aires Capital.

El primer reporte policial por aquellas confusas horas, explicaba que en medio de un episodio de salud mental, un brote psicótico, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, y que éste no tuvo otra opción que disparar a Chano ante su ataque, y la bala lo hirió en el abdomen.

De inmediato el cantante fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde fue operado de urgencia. “Está en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo”, habían emitido un comunicado desde su entorno.

A las pocas horas, la madre de Chano, Marina Charpentier denunció que su hijo no sufrió ningún brote psicótico y que no quiso atacarla y que el policía le disparó sin motivo y que quisieron ocultar este accionar.

El fiscal Martín Zocca imputó al policía que ejecutó el disparo, Facundo Amendolara por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”. A su vez, se aguardan los resultados de las pericias a la ropa del músico, las cámaras de seguridad y el informe psicofísico del Otamendi, para saber si el artista está en condiciones de declarar.